غنام غنام: "العربية للمسرح" تسعى لإنجاح مهرجان "رم" الأردني

الشارقة 24 - محمود سليم:



أعلن غنام غنام مسؤول النشر والإعلام في الهيئة العربية للمسرح، أن تنظيم مهرجان "رم" للمسرح الأردني، يأتي ضمن سلسلة الخطط لتنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أطلقها مارس الماضي، لتنظيم مهرجانات وطنية للدول العربية التي ليس لديها مهرجانات محلية.



وأِشار غنام، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أنه تم التواصل مع العديد من الدول لتنظيم المهرجانات المحلية، وكان الأردن من أولى الدول المستجيبة، وتم الاجتماع في العاصمة عمان، والاتفاق على أن يكون هناك 10 عروض يتم المفاضلة بينها، مشيراً إلى أنه بدأ الإعلان عن التقديم، على أن تتم عملية المفاضلة الشهر المقبل.



وأكد أن الهيئة العربية للمسرح، ستقدم كافة أشكال الدعم لتنظيم المهرجان من حجز المواقع، والتقنيات، وجميع الأشياء التي تكفل إنجاز دورة مهمة في الأردن، وتوقع تقدم عدد كبير من المخرجين بنصوصهم وخططهم الإخراجية، وأن كل شيء الآن في طريقه إلى التطبيق.