"الشارقة للفنون" تنظم مجموعة ورش "ليالي رمضان"

الشارقة 24:

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، في ليلتي 28 مايو، و4 يونيو 2018، مجموعة من ورش العمل، المستوحاة من أجواء شهر رمضان المبارك، وذلك في مبنى المقتنيات بساحة الفنون بالشارقة.

وتشمل ورش الليلة الأولى، جميع أفراد العائلة، بينما تخصص الليلة الثانية "4 يونيو"، للسيدات فقط.

وتشتمل الورش التي ينظمها البرنامج التعليمي وبرنامج التواصل المجتمعي في المؤسسة، أنشطة شاملة تناسب الكبار والصغار من جميع الأعمار والقدرات، والتي تركز لهذا العام على الكتب ومستلزماتها، حيث ستتضمن ورشاً لتزيين الكتب، وصناعة دفاتر يوميات رمضانية، وتصميم زخارف رمضانية، إلى جانب مجموعة من ورش العمل المستوحاة من التراث الإماراتي، مثل صنع الحلويات، وإعداد القهوة العربية، وسرد القصص.

وتتضمن الليلة الأولى، ورشة لصنع التراكيب الهندسية المستوحاة من مواضيع رمضانية، وأخرى بعنوان "الكتب الصامتة" والتي تنظم بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وتشمل إنتاج قصص تعتمد على الصور بدلاً من النصوص، لتشجع القراء على تقديم تفسيراتهم الخاصة والقيام برحلاتهم الخيالية.

بينما تشتمل الليلة الثانية، ورشة عمل لتزيين وصناعة فواصل الكتب، وورشة لصنع مسند جانبي للكتب مزين بزخارف رمضانية، وأخرى لابتكار فوانيس غير تقليدية، كما يقدم البرنامج ورشة عمل حول تاريخ وإعداد القهوة العربية بنكهاتها المختلفة.