أحمد بوخاطر يستقبل شهر الخير بفيديو كليب "رمضان 2018"

الشارقة 24:

بعمل إنشادي جديد، استقبل المنشد الإماراتي العالمي أحمد بوخاطر "سفير الإبداع العلمي" شهر رمضان المبارك، ناثراً ابتهاله ودعائه تحت عنوان "رمضان 2018"، وذلك من خلال قناته الخاصة في موقع "اليوتيوب"، والذي قال في مقدمته:

هبت نسائمه فأفرحت القلوب

قد لونت من نورها كل الدروب

قد لامست بضيائها أحزاننا

بشرى لنا بالخير قد جلت الكروب..

وأعرب بو خاطر عن سعادته باستقبال الشهر الكريم بعمل يحمل الخير والدعاء والإنسانية، مؤكداً حرصه على المتابعة الدائمة مع الجمهور والمتابعين في صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم ما هو متميز ضمن أحدث مواصفات الصوت والإخراج والإبداع، نظراً لحرصه الشديد على تقديم الأعمال التي تليق بالجمهور واحترامه لهم.

وتعاون المنشد بو خاطر في كلمات ابتهال ودعاء "رمضان 2018" مع الشاعر عمر السكاف، ومن ألحان بوخاطر، وتوزيع حسام صالح، وصوره في صورة إنسانية خيرية حسب رسالته الدائمة في أعماله ونشاطاته، مع المخرج عبد الرحمن كندو، وتحت إدارة وإشراف فادي طلبي.

ومن جهة أخرى، وعلى صعيد العمل الإنشادي الموجه للأطفال، ما زال يقوم بوخاطر بتنفيذ العمل ضمن أضخم الإمكانات الصوتية والتصويرية، مؤكداً أن العمل سيشكل مفاجأة ملفتة للجميع، ويعتبره تحدياً جديداً له.