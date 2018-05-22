المنتدى الإسلامي يطلق برنامج "قضايا رمضانية"

الشارقة 24:

بحضور سعادة الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي، عقد المنتدى الإسلامي بالشارقة، الأحد، ندوات الثقافة الإسلامية لشهر رمضان المبارك، والتي تحمل عنوان "قضايا رمضانية"، ونفذت في مجلس ضاحية مويلح ضمن العمل الثقافي المشتركة بين المؤسستين، والرامي إلى تأصيل ثقافة المجالس العلمية وحلقات الذكر خلال الشهر الفضيل، وتعزيزاً للهوية الثقافية الأصيلة للمجتمع الإماراتي المحافظ، هذا واستقطبت الندوة لفيف أعيان وأهالي المنطقة، وشهدت تفاعل ومشاركة المتخصصين والمهتمين بالثقافة الإسلامية.

قدم الندوة فضيلة الشيخ د. أحمد رفعت من دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، حيث ناقش فضيلته محاور تتصل بفضل الصيام، وأجر القيام وما يرتبط بهذه العبادة الجليلة من آداب واجبة وأخرى مستحبة، شرعها الله تعالى حتى يؤديها الفرد على تمام وجهها، ويظفر بالثواب العظيم.

وبين الشيخ أن من آداب الصيام الواجبة قيام المسلم بالواجب من العبادات الفعلية والقولية، ومنها: المحافظة على الصلوات المفروضة مع جماعة المسجد، ومع ضرورة الالتزام الكامل بأركانها وشروطها وسننها، وأن على الصائم هجر المحرم من الأقوال والأفعال جميعاً، ومن ذلك الكذب والسب والشتم، والغيبة والنميمة، وحفظ البصر والسمع بالحرام، وكف اللسان عن الغلو والفحش.

وأوضح كذلك بأنه من آداب الصيام المستحبة، المواظبة على تناول وجبه السحور لأنّها مباركة، وتأخيرها أفضل، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "تسحَّروا، فإنّ في السَّحورِ بركةً"، إضافة إلى قيام الصائم بالذكر وأداء النوافل، وضرورة التعبد بتلاوة القرآن الكريم، وإخراج الصدقات، والإحسان إلى المسلمين مع الأخذ بسنة الإكثار من التسوك.

و عبر سعادة د. ماجد بوشليبي أن الخطاب الديني خلال الشهر الفضيل ذو خصوصية عالية، لارتباطه المباشر في تعاملات أفراد المجتمع، وينظم عباداتهم على نحو فر يد من المثالية والاعتدال وفق ما يحمله مبادئ الدين والشريعة الغراء، وأن ندوة القضايا الرمضانية هي أحدى المبادرات المجتمعية الثقافية الهادفة التي تواكب رمضان عام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي ستحمل الثقافة الإسلامية في صورة رسائل مجتمعية هادفة، غايتها ترسيخ روح الإخاء والتواصل..

وأثنى سعادة الدكتور ماجد على المبادرات العديدة التي تنفذها إمارة الشارقة في إرساء الثقافة الإسلامية، والجهود المباركة التي يكرسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والهادفة إلى النهوض بالإمارة ضمن مشروع ثقافي حضاري رشيد، يمزج بين مبادئ الدين السمحة، ويعزز لعادات وتقاليد المجتمع الأصيلة، وذلك عبر جملة من المبادرات الثقافية المتعددة والمتنوعة.