"الشارقة للبحوث" تفوز بجائزة "إدارة المشاريع" 2018

الشارقة 24:

تسلمت أكاديمية الشارقة للبحوث، مؤخراً، جائزة البحوث لإدارة المشاريع لعام 2018، خلال مشاركتها في أسبوع المؤتمر السنوي العاشر لإدارة المشاريع، الذي نظمه مركز الليم للمعرفة، وناقش مواضيع عديدة منها التوجهات العالمية لزيادة الإنتاجية والكفاءة، والتحديات في إدارة المشاريع، وإدارة الصيانة وأهميتها، والمشاريع الخضراء وتنفيذها، والطاقة والبيئة.

ويهدف مركز الليم للمعرفة إلى العمل مع الأفراد والمنظمات المبتكرة لتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة، ما يساعد على تحسين نوعية الحياة وإحداث تغيير إيجابي، والذي لا يمكن تلبيته إلا من خلال جني ثمار التنمية المستدامة.

وأشار الأستاذ الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، إلى دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للأكاديمية منذ إنشائها، وشدد على أهمية التعاون الوثيق بين الأكاديمية وجامعات الشارقة لإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية في مختلف المجالات المتعلقة بأهداف التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسلّم الجائزة الأستاذ الدكتور مفيد السامرائي، مستشار أول لدى أكاديمية الشارقة للبحوث، والذي أشار إلى أن اهتمام ودعم الأكاديمية للدراسات التي تتعلق بنوعية المباني وإدارة صيانتها والحفاظ عليها، يلعب دوراً أساسياً في استدامة المنشآت والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة في المنطقة من حيث تبني وتنفيذ المباني المستدامة وإدارة مشاريعها، وبالتالي فلا بد أن يواكب ذلك تطور وتوسع في الدراسات والبحوث لتبني وتطبيق أحدث التقنيات التي تدعم هذه المسيرة الرائدة.