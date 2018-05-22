"الشارقة للفنون" تنظم معرضاً لأعمال الفنانة آنا بوغيغيان

الشارقة 24 – وام:

نظمت مؤسسة الشارقة للفنون، في بيت السركال التراثي معرضاً لأعمال الفنانة الأرمينية المصرية آنا بوغيغيان، لعرض الأعمال التي استلهمتها بوغيغيان خلال تجوالها وأسفارها وأعمالها التركيبية ولوحاتها ومنحوتاتها وصورها الفوتوغرافية.

ويعرض المعرض الذي ترعاه الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وكارولين كريستوف-باكارغيف مديرة متحف كاستيلو دي ريفولي للفن المعاصر، بعض الرحلات التي قامت بها بالقطار بين الهند ونيبال، إلى جانب كراسات صاغتها أثناء إقامتها في كندا ومصر، وسلسلة من الرسوم الأخرى التي استلهمتها الفنانة من حياة وأسفار شخصيات إبداعية خاصة من الشعراء والمثقفين أمثال قسطنطين كفافيس، وأحمد شوقي، ورابندرانات طاغور وفريدريك نيتشه.

ويستمر المعرض حتى 16 يونيو المقبل.