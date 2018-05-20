مجلس ضاحية الخالدية يبدأ "الحصص القرآنية" استعداداً لمسابقة "رتل"

الشارقة 24:

باشر مجلس ضاحية الخالدية، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، حصصه القرآنية، التي ينظمها في مجلسه استعداداً لتهيئة المشاركين من الأبناء والبنات في مسابقته القرآنية التي تحمل اسم "رتل"، وذلك ضمن فعالياته لشهر رمضان الكريم للعام الثاني على التوالي .

وتهدف مسابقة "رتل"، التي تأتي في إطار برامج مجلس الضاحية، والموجهة لأبناء وبنات أهالي ضاحية الخالدية، في مدينة الشارقة، إلى تشجيع الأبناء على حفظ جزء "عم" من كتاب الله، وفق أحكام التجويد والتلاوة، بإقامة حصص تلاوة يومياً بدءاً من اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، وحتى الخامس عشر منه، لحين انعقاد الاختبارات، وبعدها تكريم الفائزين والفائزات .

وأشار خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية، إلى أهمية مسابقة "رتل"، والتي تقام للعام الثاني على التوالي، ودورها في ربط النشء بكتاب الله عزوجل خلال شهر رمضان الكريم، من خلال حضور المشاركين لحلقة تحفيظ القرآن الكريم في مقر المجلس، ومن ثم المشاركة في المسابقة، وتلك الحلقات منفصلة واحدة للأبناء، وأخرى للبنات، بإشراف حفاظ متقنين وحافظات متقنات.