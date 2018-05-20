"اتصالات لكتاب الطفل" تفتح باب المشاركة أمام صناع أدب الأطفال واليافعين

الشارقة 24:

مواصلة لمسيرة إنجازاتها على مدار العشرة أعوام الماضية، وتحقيقاً للمزيد من النجاحات في مجال صناعة كتب الأطفال واليافعين، أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها "شركة اتصالات"، عن فتح باب المشاركة في نسختها العاشرة أمام صناع الأدب من ناشرين ومؤلفين ورسامين ومطورين للتطبيقات التفاعلية، باللغة العربية، من أنحاء العالم كافة.

ودعا المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، جميع الراغبين بالمشاركة في النسخة العاشرة من الجائزة، وضمن فئاتها الست، إلى تسليم طلبات المشاركة حتى نهاية أغسطس المقبل، للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليوناً ومئتي ألف درهم إماراتي، والتي ستمنح للفائزين خلال حفل افتتاح الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في 31 أكتوبر 2018.

ويمكن لجميع دور النشر العربية والعالمية التنافس على الجائزة شريطة أن تكون المشاركات باللغة العربية، وأن تمثل نصاً أصلياً غير مترجم أو مقتبس، وأن تستهدف الأطفال واليافعين حتى 18عاماً، وينبغي أن يكون الكتاب صادراً عن دار نشر أو مؤسسة مسجلة رسمياً، وأن لا يكون قد صدر بشكل فردي، وأن يكون مطبوعاً ومنشوراً بشكل ورقي، وأن لا تكون المشاركة قد فازت من قبل بأي من الجوائز المحلية أو العربية أو العالمية.

وقالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: "أسهمت جائزة اتصالات لكتاب الطفل على مدى 10 أعوام في تحفيز المؤلفين والرسامين والناشرين على تطوير إصداراتهم الخاصة بالأطفال، شكلاً ومضموناً، وهو ما أثرى مكتبة الطفل العربي بإصدارات مميزة، تمكنت من جذبه إلى عالم القراءة، ورفعت معايير نشر كتب الأطفال المحلية والعربية إلى المستويات العالمية".

وأضافت العقروبي: "نسعى من خلال النسخة العاشرة من الجائزة إلى استقطاب المزيد من المبدعين لمشاركتنا رؤيتنا في الارتقاء بصناعة كتاب الطفل محلياً وعربياً، وزيادة الإنتاج المخصص للأطفال واليافعين من الكتب الصادرة باللغة العربية، إضافة إلى تحفيز مطوري ومصممي التطبيقات التفاعلية على الاهتمام أكثر بالأطفال وإنتاج الوسائل القرائية والترفيهية الخاصة بهم".

وعلى الراغبين بالمشاركة في الجائزة زيارة الموقع الإلكتروني www.etisalataward.ae، للاطلاع على شروط الجائزة للفئات كافة، وإرسال المشاركة بالبريد السريع وذلك على العنوان التالي:

المجلس الإماراتي لكتب اليافعين – الإمارات العربية المتحدة – الشارقة – القصباء – مبنى D- الطابق الأول – ص . ب: 1421 – هاتف: 00971 65542111 – فاكس : 0097165542345 – بريد الكتروني: [email protected]

وتتضمن "جائزة اتصالات لكتاب الطفل"، فئة "كتاب العام للطفل"، وقيمتها 300 ألف درهم، يتم توزيعها بالتساوي على الناشر والمؤلف والرسام، وفئة "كتاب العام لليافعين"، وقيمتها 200 ألف درهم، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، وفئة "أفضل نص"، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة "أفضل رسوم"، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة "أفضل إخراج" وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة "أفضل تطبيق تفاعلي للكتاب" بقيمة 100 ألف درهم، فضلاً عن تخصيص الجائزة لـ300 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في التأليف، والرسم، والإخراج ضمن برنامج "ورشة" التابع للجائزة.

وكانت جائزة اتصالات لكتاب الطفل انطلقت في العام 2009، بمبادرة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بهدف تعزيز ثقافة القراءة، وغرس حب الكتاب العربي في نفوس الأطفال من خلال الاحتفاء بالإنتاجات الإبداعية لأفضل المؤلفين، والرسامين، والناشرين في مجال صناعة كتب الأطفال، وتشجيع إصدار أعداد متزايدة من كتب الأطفال العربية العالية الجودة، نصاً وتصميماً وإخراجاً.