تلفزيون الشارقة يستقبل رمضان بـ 25 برنامجاً ومسلسلاً متنوعاً

الشارقة 24:

يقدم تلفزيون الشارقة، طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، 25 برنامجاً متنوعاً، تتضمن البرامج الدينية، والثقافية، والاجتماعية، والخيرية، وكذلك برامج المسابقات الثقافية والترفيهية، بما ينسجم مع رؤية القناة لتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بذائقة الجمهور من خلال المحتوى الإعلامي الهادف.

وتتضمن قائمة البرامج الاجتماعية والثقافية الجزء الرابع من برنامج "قوافل الخير"، الذي يسلط الضوء على الجهود الإنسانية التي تقوم بها جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة القلب الكبير على الصعيدين المحلي والدولي، وبرنامج "رمضان والشعوب"، الذي ينقل عادات الشعوب من مختلف دول العالم خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى برنامج "حياتنا" (الجزء الثالث)، الذي يتناول أسلوب حياة الفرد اليومية مع المقدمة نجيبة الرفاعي.

ويعود البرنامج الجماهيري اليومي "مدفع الإفطار"، لينقل على الهواء مباشرةً حشود الجماهير لحظات قبل حلول أذان المغرب.

كما تقدم شاشة "مجالس المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" يومي الجمعة والسبت، حيث يطرح البرنامج جملة من الموضوعات ويناقش عدداً من القضايا التي يواجهها المجتمع المحلي مستعيناً بخبرات علمية ذات كفاءة عالية وبحضور جمع من المعلمين والمثقفين.

وتواصل القناة عرض البرنامج المجتمعي الحائز على جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2017-2018، "الخط المباشر" الذي يستمع إلى اقتراحات وشكاوى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبحث الحلول مع المسؤولين، ليشكل همزة وصل فاعلة في المجتمع الإماراتي، على مدار شهر رمضان الكريم من الأحد إلى الخميس.

وعلى صعيد البرامج الدينية، حرصت قناة الشارقة على تخصيص حزمة متكاملة من البرامج التي تتناول اهتمامات المسلم من النواحي كافة في شهر الصيام، حيث تقدم "مسابقة الختمة الرمضانية" التفاعلية من الأحد إلى الخميس، التي تسعى لإكمال ختمة لكتاب الله تعالى بمشاركة الجمهور عبر المكالمات الهاتفية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتصحيح ما يلزم منها بإشراف مجموعة من القُراء.

كما تقدم "الشارقة" برنامج "فتاوى" الذي يتناول مواضيع مختلفة في الشريعة الإسلامية، وبرنامج "في رحاب سورة" الذي يعرض سوراً قرآنية ويبين ملامحها الرئيسية وترتيبها ويشرح تعابيرها ومعالم شخصيتها، وسبب نزول آياتها، إضافة إلى برنامج "مزامير"، ليسلط الضوء على أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي في العصر الحديث بسرد وثائقي.

ويستعرض برنامج "مآذن الشارقة" (الجزء الثاني) حلقات تحفيظ القرآن والمكتبات الملحقة بمختلف مساجد إمارة الشارقة، أما "ورقات" (الجزء الرابع) يتحدث عن السنن النبوية الغائبة عن المسلمين ويدعو إلى إحياء هذه السنن والتركيز عليها، فيما يقدم البرنامج الديني التاريخي "معالم نبوية" معلومات تاريخية بسرد وثائقي عن المسجد النبوي الشريف وعن المدينة المنورة وما بها من معالم أثرية وحضارية، والمواقع المرتبطة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى نقل مباشر لصلاة التراويح يومياً من مساجد إمارة الشارقة.

وعلى صعيد البرامج الترفيهية، تقدم قناة الشارقة برنامج "النيشان"، وهو برنامج مسابقات ثقافي تراثي حواري وتفاعلي مع الجمهور، يتميز بإيقاع سريع، ويحتوي على فقرات تراثية فنية، ومسابقات ذهنية للمشاهدين، بالإضافة إلى مسابقة "تقدر"، حيث يتسابق عدد من موظفين وطلاب الجامعة على تنفيذ مهمات يومية خلال وقت محدد ضمن إمارة الشارقة.

ويستمر برنامج الطهي "بهارات" في موسمه الثالث هذا العام، ليقدم مجموعة جديدة من الوصفات وطرق إعداد أشهر المأكولات المحلية والعالمية.

وتزخر شاشة "الشارقة" بأربعة من أشهر الأعمال الدرامية العربية والخليجية، تشمل: المسلسل الخليجي "مع حصة قلم"، من بطولة حياة الفهد ومحمد جابر، والمسلسل التاريخي "هارون الرشيد"، من بطولة قصي خولي وكاريس بشار وكندة حنا، والمسلسل السوري "عطر الشام" (الجزء الثالث) من بطولة رشيد عساف وفاديا خطاب وصباح الجزائري، إضافة إلى المسلسل المصري "قانون عمر"، من بطولة حمادة هلال.

وعلى صعيد البرامج المخصصة للأطفال، تقدم القناة عدداً من المسلسلات الكرتونية الممتعة والمفيدة، وهم: صدق رسول الله و"نور وبوابة التاريخ"، والجزء الثالث من "حبيب الله"، والمسلسل الكرتوني "مدينة السيارات"، ورسوم أطفال "فيكسيس".

وقال سالم علي الغيثي مدير قناة الشارقة: "نسعى إلى تقديم خيارات متنوعة تتناسب مع رغبات الجمهور المتابع لشاشة الشارقة، وتقدم لهم المعلومات المفيدة، إلى جانب البرامج الجماهيرية التفاعلية، والمسابقات، في إطار جديد لا يخرج عن الاستراتيجية الواضحة التي تنتهجها القناة، بتعزيز حضورها الإعلامي الذي يثري المتابعين خلال الشهر الفضيل، ويقدم ما من شأنه الارتقاء بالمشهد الإعلامي في إمارة الشارقة والدولة".