تنفيذاً لمبادرة حاكم الشارقة.. تأسيس مهرجان "رم" للمسرح الأردني

الشارقة 24:

كشف حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين، عن اتفاق رسمي بين النقابة والهيئة العربية للمسرح، لتأسيس وإطلاق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "رم" للمسرح الأردني، بالتعاون مع وزارة الثقافة في المملكة، من الأول وحتى السابع من أكتوبر المقبل، بالمركز الثقافي الملكي في عمان، وذلك تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بتنظيم مهرجانات مسرحية وطنية تعنى بالمسرح المحلي في الدول العربية، ونشر رسالة الفن والتعريف والعمل بها، وتنشيط الحركة الفنية وتطويرها.

وأعرب الخطيب عن أمله، أن يكون المهرجان متميزاً بالإبداعات، من خلال مشاركة رواد الحركة الفنية، وتقدم بالشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة.