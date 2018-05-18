نادي الذيد الرياضي يكرم الفائزين في سباق الأندية الثقافية

الشارقة 24:

احتفلت إدارة نادي الذيد، أمس الخميس، في الطابور الصباحي في مدرسة وشاح للتعليم الأساسي، بفريقها الثقافي الذي مثل نادي الذيد في سباق الأندية للثقافة والفنون، والذي أحرز فيه مراكز متقدمة في الخط والقرآن الكريم والإنشاد والقصة القصيرة.





أشاد سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد بجهود مدرسة وشاح ممثلة بمدير المدرسة مهير الطنيجي، وأن هدف التكريم هو تحفيز الطلاب أمام زملائهم وتشجيهم على الثقافة التي هي نواة المجتمع.





حضر الاحتفال كل من سالم محمد هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، ومهير عبيد الخيال الطنيجي مدير مدرسة وشاح للتعليم الأساسي، ومحمد معضد الشامسي، وخليفة سلطان الجاري أمين السر العام بنادي الذيد، والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد.

وفي الختام، كرم رئيس مجلس إدارة نادي الذيد ومدير مدرسة وشاح للتعليم الأساسي، الفائزين وهم حميد محمد سعيد الفائز بالمركز الأول في القرآن الكريم، وسالم عبد الله صريدي مركز ثاني وسالم عبد الله دلموك مركز ثالث بالشعر ومحمد سيف الطنيجي الفائز بالمركز الثاني في الإنشاد، وسيف سالم مسعود الفائز بالمركز الثالث في الخط العربي، ومحمد عبيد أحمد الفائز بالمركز الأول في الخط العربي.