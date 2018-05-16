سلطان مجلّي بصوت الجسمي: نحن صنّاع الأمل

الشارقة 24:

سجّل الشاعر سلطان مجلّي بصمة جديدة في عالمي الفن والأمل، من خلال أغنية "صنّاع الأمل"، التي كتب كلماتها ليقدمها الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الحفل الختامي لمبادرة "صنّاع الأمل"، الذي أقيم الإثنين الماضي، بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في كرنفال إنساني استثنائي شارك في نقل وقائعه بشكل حي 6 دول عربية، مثّلها أكثر من 200 إعلامي حضروا في قاعة "ساوند ستيج" بمدينة دبي للاستديوهات، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين والوزراء وأعضاء من السلك الديبلوماسي وشخصيات بارزة في قطاع الأعمال الإنسانية والخيرية.

أغنية "صنّاع الأمل" من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمين نبيل، وقد جاءت كلماتها حافلة بتعابير الأمل، محتفية بالنفوس الخيّرة والقلوب المعطاءة، تستنهض التفاؤل وتمجد الإرادة، وترد تحية الإيثار بتحية العرفان لتلك الأيادي البيضاء التي احترفت صناعة الأمل، ونذرت ذاتها شموعاً تبدد العتمة وتنير الدروب وتشيع أبجديات المحبة.

صنّاع الأمل

غناء الفنان: حسين الجسمي

كلمات الشاعر: سلطان مجلي

لا وجـود فْـ نهجنا للمستحيل

والتفاؤل درب.. والهمه دليل

نحن صنّاع الأمل.. نحن الأمل

جيل حقق بالمحبة حلم جيل

كلـــنا عــزم وإرادة

للسلام.. وللريادة

قلبنا الصادق بحبه

بالوفا يمـثّل بـلاده..

مــن "ابو راشــد" تعلمنا نكون

كون قلبه يحتضن بالحب كون

واحنا بأمره مثل مـا وده يكون

يبشر بسمعٍ وطـاعه.. ما نميل

قــال: عــالمــنـا أمـلنا

بـه حلمنا.. ولـه عملنا

واحــنا قلنا: بـك كملنا

وشعبنا شعب السعادة