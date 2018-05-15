عرض تسجيلي لمسرحية "المخدوع" في جمعية المسرحيين بالشارقة

الشارقة 24:

ضمن برنامجها الثقافي والفكري في ليالي شهر رمضان المبارك، تنطلق السبت أولى أمسيات عيون المسرح المحلي، في جمعية المسرحيين، بعرض تسجيلي لمسرحية "المخدوع"، التي أنتجها مسرح الشباب القومي، وشاركت في العديد من المهرجانات المسرحية المحلية والخليجية، ونالت المركز الثاني في مشاركتها بمهرجان المسرح الخليجي للشباب الذي أقيم في الشارقة في شهر سبتمبر من العام 1987.

وتعد مسرحية المخدوع، التي أخرجها المخضرم أحمد الأنصاري، وكتبها عيسى سلطان لوتاه، وأعدها للمسرح الفنان ضاعن جمعة، وأدى أدوار البطولة فيها كل من الفنانين: محمد سعيد، سعيد عبد العزيز، عادل إبراهيم، سميرة أحمد، عائشة عبد الرحمن، عبد الله صالح، محمد جمال، بلال عبد الله، عبد المجيد الجبشي، بسام عبد الله وآخرون، من المسرحيات العالقة في ذاكرة المسرحيين والجمهور، بالأداء التمثيلي العفوي والرصين، والإخراج المسرحي المتمكن، لمجموعة من الشباب، حيث نما من خلالهم حراك مسرحي إماراتي نوعي، وصنع أبطالها تاريخاً مسرحياً محلياً مشرفاً يشرح الصدور ويسر الأفئدة.

وستبدأ الأمسية السبت 12 مايو 2018، بعد صلاة التراويح في قاعة جمعية المسرحيين بالشارقة، بالعرض المسرحي، بحضور طاقم عمل "المخدوع"، وعدد من المسرحيين الرواد والشباب، وسيفتح بعدها باب النقاش والحوار، على موائد المحبة والمسرح وذكريات الزمن الجميل.