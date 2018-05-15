حسين الجسمي في لجنة تحكيم صناع الأمل 2018

الشارقة 24:

بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وضمن حفل إنساني استثنائي، شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"، ضمن لجنة تحكيم مبادرة "صناع الأمل" في موسمها الثاني، والتي تكونت منه ومن معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة في الإمارات، والإعلامي تركي الدخيل مدير عام قناة العربية، الذين طرحوا على المرشحين للفوز بالجائزة أسئلة متنوعة حول مبادراتهم ودوافعهم الإنسانية وراءها، وأبرز التحديات التي واجهوها.

وكان الجسمي قد بدأ الحفل، وقبل جلوسه في منصة لجنة التحكيم، من خلال تقديم أغنية "صناع الأمل" من كلمات الشاعر سلطان مجلي، وألحان الفنان عمرو مصطفى، وسط حضور تخطى قرابة الثلاث آلاف من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين والوزراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي في دولة الإمارات، وشخصيات بارزة في قطاع الأعمال الإنسانية والخيرية، إلى جانب إعلاميين وفنانين ومثقفين ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب الجسمي خلال لقائه أهل الصحافة والإعلام في ملتقى "صناع الأمل" 2018، عن فخره بهذه المشاركة الإنسانية لإحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تحمل معاني الإنسانية، مؤكداً أن الإنسان هو المسؤول الوحيد عن زرع الأمل باستمرار، وأن الشباب العربي بكل فئاته قادر على أن يصنع الفرق والتميز، وهذا هو الأمل الذي تم تكريمه اليوم في مبادرة "صناع الأمل".