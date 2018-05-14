وفد "الشارقة للتراث" يحضر افتتاح معرض تورينو للكتاب

الشارقة 24:

شارك وفد معهد الشارقة للتراث، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، وعضوية صقر محمد، مدير إدارة التنسيق في المعهد، في مراسم افتتاح معرض تورينو للكتاب، التي انطلقت في العاشر من مايو الجاري، وتستمر 5 أيام، كما التقى بعمدة مدينة تورينو الإيطالية، وكان وفد المعهد قد تلقى دعوة من عمدة المدينة لحضور حفل افتتاح المعرض، الذي أعلن عن اختيار الشارقة لتكون ضيف شرف نسخة العام المقبل من المعرض، تقديراً لدورها ومكانتها في عالم المعرفة والقراءة والكتاب والثقافة عموماً.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "معرض تورينو للكتاب مهم ومميز، ومما زاد في تقديرنا وإعجابنا به، أنه أعلن عن اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف نسخة العام المقبل، ما يعكس مكانة الشارقة الثقافية والمعرفية على المستوى العالمي، والتي جاءت نتيجة طبيعية لجهود ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حيث وصلنا إلى العالمية منذ وقت مبكر، وسنكون في العام المقبل أيضاً عاصمة الكتاب العالمية، وهذه مكانة تليق بالشارقة وتستحقها".

ولفت الدكتور المسلم إلى أن اختيار الشارقة ضيف شرف في معرض تورينو العام المقبل، دليل على مكانة الشارقة المرموقة بفضل جهود صاحب السمو حاكم الشارقة، في إبراز الثقافة والتراث على الصعيدين المحلي والعالمي، وتكريم للمسيرة الثقافية العريقة للشارقة، ومؤشر كبير على حجم ومدى إسهامات الشارقة في التواصل الحضاري والثقافي على مستوى العالم.