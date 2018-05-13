زايد بن سلطان يفتتح جناح "بارجيل" للفنون في متحف الشارقة للفنون

الشارقة 24 – وام:

افتتح الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، جناح مؤسسة بارجيل للفنون في متحف الشارقة للفنون، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس ومؤسس مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة،و سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف.

وكانت مؤسسة بارجيل للفنون قد توصلت إلى اتفاق مدته خمسة سنوات على أساسه يقوم الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس ومالك مؤسسة بارجيل للفنون، بإعارة مجموعة خاصة من مقتنياته من الفن العربي الحديث والمعاصر إلى متحف الشارقة للفنون.

ويعد هذا التعاون الأول من نوعه في المنطقة، حيث تقوم مؤسسة خاصة بالتعاون مع متحف عام لعرض مجموعة فنية لفترة تمتد إلى سنوات.

وقد سبق عرض مجموعة بارجيل في متاحف ومؤسسات مختلفة حول العالم، ومنها معهد العالم العربي في باريس، ومتحف جامعة ييل في الولايات المتحدة الأميركية، ومتحف وايت تشابل في لندن، ومتحف آغا خان في تورنتو.

ومن الأعمال المعروضة في المتحف لوحة القطة البيضاء لعام 1948 للفنان المصري الرائد محمود سعيد، ولوحة الفنان الإماراتي عبد القادر الريس تعود لعام 1970، ولوحة من أعمال الفنان الإماراتي الراحل حسن شريف تعود لعام 1985.

وتعتزم هيئة الشارقة للمتاحف للفنون تنظيم دورات تثقيفية وتعليمية عن الفن من خلال اللوحات المعروضة في الجناح.