معهد الشارقة للتراث ينظم دورة تدريبية بعنوان "رحلتي إلى القمة"

الشارقة 24:

نظم معهد الشارقة للتراث، الخميس، دورة تدريبية للموظفين، بعنوان، رحلتي إلى القمة، تحدث فيها الدكتور المحاضر عبد الله الدرمكي، عن تجربته مع زملاء له في الصعود إلى قمة جبل كلمنجارو في ديسمبر الماضي، بمناسبة "عام زايد".

وتطرقت الدورة إلى محاور عديدة، من بينها، عدم مقارنة الذات بالآخرين، والحديث الإيجابي الذاتي، وعدم الاهتمام بالكلام السلبي والمحبط من الآخرين، وتعريف القمة ومفهومها، و"الرؤية للحياة"، وماذا تشكل القمة لكل شخص، وضرورة اختيار الأصدقاء والمحيط، ومدى تأثيره على حياة كل منا.

وسلطت الورشة الضوء على مهارات التحفيز وتطوير الذات، وقصة نجاح الدرمكي وزملاء آخرين كانوا معه، في رفع شعار زايد مع بداية "عام زايد" على قمة جبل كلمنجارو، والتحدث عن الصعوبات والتحديات، كما تم عرض فيديو لمدة خمس دقائق عن صعود عبد الله الدرمكي لقمة جبل كلمنجارو.

وأكدت ذكريات معتوق، مدير إدارة المعارض والمقتنيات في معهد الشارقة للتراث:"أن الدكتور الدرمكي، محاضر معروف، ونتابعه عن كثب، وهو من ضمن المجموعة التي نركز عليها في معهد الشارقة للتراث، ويهمنا اللقاء به، خصوصاً في هذا الموضوع حيث الفائدة التي يركز عليها كبيرة جداً ومميزة، وبالتالي كان قسم المعارض في المعهد حريصاً على الاتفاق معه لإلقاء المحاضرة، خصوصاً أن فكرة الصعود لقمة الجبل فيها من التحدي والمغامرة الكثير، كما أنه تطرق إلى تأثيرها".