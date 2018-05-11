إذاعة القرآن الكريم من الشارقة تبث أصوات 20 إماماً إماراتياً

الشارقة 24:

تمضي إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، في تعزيز القيم الإسلامية، عبر باقة برامجية متميّزة، تبث يومياً وتتناول العديد من المواضيع الدينية، التي تعود بالفائدة والنفع على مستمعي الإذاعة وتزيد من ثقافتهم الإسلامية.

ويعد برنامج "قرّاء الإمارات"، الذي أطلقته الإذاعة لأول مرة خلال شهر رمضان المبارك الماضي، أحد أبرز برامجها، حيث يتميز بإبراز أصوات قراء إماراتيين من أئمة المساجد بمختلف إمارات الدولة، وتعزيز حضورهم عبر أثير الإذاعة ووسائل الإعلام المحلية والعربية، بما ينسجم مع رؤية مؤسسة الشارقة للإعلام، وتوجهات دولة الإمارات في الارتقاء بالكفاءات الوطنية وإبراز مواهبها في شتى المجالات.

ويعتمد البرنامج أسلوب الفواصل بين التلاوات، حيث تبدأ كل حلقة، بالتعريف بالقارئ، والإمارة التي يقيم بها، ثم تستعرض نبذة من تلاوته، وتستمر الحلقة لمدة ثلاث دقائق ونصف.

واستغرق العمل في إعداد البرنامج في نسخته الأولى نحو 6 أشهر، بذل خلالها فريق العمل الذي يضم كلاً من سلطان عبد الله المرزوقي في الإعداد والتنسيق، وإبراهيم خليل الحمادي في الإخراج، وخليفة حسن خلف في الإشراف العام، جهوداً كبيرة لتسجيل حلقاته وتجهيزها للعرض.

ونظراً لإدراك فريق العمل لارتباطات الأئمة بوظائفهم الصباحية، والتزامهم بالمساجد مساءً، بالإضافة إلى بعد المسافة التي تفصل بينهم وبين مقر الإذاعة، اتخذ القائمون على البرنامج قراراً استباقياً، بالوصول إليهم أينما تواجدوا، وتسجيل تلاواتهم في مساجدهم.

وتعامل الفريق باحترافية مع العوائق التي قد تواجه التسجيل الخارجي لأصوات القراء، فاستخدم أجهزة صوتية خاصة، قادرة على تسجيل التلاوة أثناء الصلاة بدقة وجودة عالية.

وتضم قائمة المشاركين في البرنامج 20 إماماً إماراتياً معتمداً لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهم: إبراهيم جاسم المنصوري، وأحمد عبد الكريم بن عيد، وأحمد موسى جمعة، وخالد إسماعيل مصبح، وسلطان عبد الله المرزوقي، وعامر ثاني المهري، وعبد العزيز الحوسني، وعبد الله بن يحيى النقبي، وعبد الله عبد الرحمن العبيدلي، وعثمان سالم الدبوب الحبسي، وعلي سلطان الكتبي، وعلي صالح البلوشي، ومحمد حسن الطاهر، ونايف العامري، ووليد حمد المرزوقي، وعلي الحوسني، وعبد الله حسين المرزوقي، وعبد العزيز أحمد البلوشي، وحسن محمد المرزوقي، ومحمد سبيعان الطنيجي.

ويشير خليفة حسن خلف، مدير إدارة برامج إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، إلى أن برنامج "قرّاء الإمارات" يسعى لتعزيز القيم الروحانية من خلال التلاوات القرآنية التي يقدمها نخبة من الأئمة، وأن يكون بمثابة جسر يصلهم بوسائل الإعلام، وشريحة كبيرة من المستمعين سواء من داخل الدولة، أو حول العالم، عبر التطبيقات الإذاعية الرقمية، فضلاً عن تأكيد مكانة إذاعة القرآن الكريم من الشارقة كمنبر فعّال لنقل الأصوات الشجية، وإبراز المواهب والطاقات الشابة التي تتمتع بها دولة الإمارات في هذا المجال.

ويتابع مدير إدارة برامج إذاعة القرآن الكريم من الشارقة: "تواصل الإذاعة سعيها إلى تقديم البرامج الهادفة والغنية بالمعلومات القرآنية، وفيما يتعلق ببرنامج "قرّاء الإمارات"، فإنه لن يكتفي بتسجيل أصوات الأئمة المشاركين وتقديمها عبر الإذاعة فحسب، بل يتجاوز ذلك لينتج مصاحف مرتلة كاملة لعدد من القراء المشاركين، الذين تلامس أصواتهم القلوب وتدفع المستمعين إلى الغوص والتفكّر في آيات الكتاب الحكيم، حيث يلعب صوت القارئ دوراً كبيراً في إنصات المستمع وخشوعه وتفكّره".