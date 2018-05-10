مركز جمعة الماجد يشارك جامعة الفلاح في عام زايد

الشارقة 24:





شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في فعالية عام زايد التي نظمتها جامعة الفلاح، الأربعاء، في مقر الجامعة بدبي، وحضرها الدكتور عبد الحفيظ بلعربي رئيس الجامعة، والمستشار الإعلامي محمد القدسي، وأنور الظاهري مدير العلاقات العامة بمركز جمعة الماجد، وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وعدد من طلبة المدارس الأهلية الخيرية.

تأتي هذه المشاركة ضمن الأنشطة والفعاليات التي خصصها المركز للاحتفاء بعام زايد، الذي يهدف إلى تثقيف الجماهير بشخصية الشيخ زايد وإبراز دوره في تأسيس الدولة، وتعزيز مكانته في النفوس، وإبراز جوانب من شخصيته الفذة لتكون قدوة للجميع.

تمثلت مشاركة المركز بمعرض للصور والوثائق، فأما جانب الصور فقد جرى فيه عرض الصور التي توضح دور الشيخ زايد في دعم الدول الشقيقة والصديقة مثل دعمه لليمن في بناء سد مأرب، ووضع حجر الأساس للسفارة الفلسطينية في أبوظبي، وأعمال الإغاثة للشعب الفلسطيني، ودعمه لميناء الجرف الأصفر في المغرب، وزراعة آلاف الأشجار في الهند وغيرها، بالإضافة إلى الصور التي تبين جوانب من حياته الشخصية ولقاءاته مع الشعب ومع العديد من رؤساء الدول.

وبالنسبة لجانب الوثائق فقد جرى عرض عدد من الوثائق التي تبين دور الشيخ زايد في تأسيس الدولة وقيام الاتحاد، والمراسلات بينه وبين حكام دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.

وفي نهاية الفعالية شكر بلعربي للمركز مساهمته الفاعلة وتعاونه في مثل هذا الحدث المهم، وقام بتكريم المركز بشهادة شكر استلمها الأستاذ أنور الظاهري.