فن الجداريات يزين 49 متراً من سور مبنى سجايا فتيات الشارقة

الشارقة 24:

ضمن جهودها الرامية إلى تمكين الفتيات والارتقاء بمواهبهن، وترسيخاً لثقافة العمل الجماعي، وتماشياً مع الحركة الفنية المعاصرة، أبدعت فنانات سجايا فتيات الشارقة، جدارية فنية على سور المقر الرئيسي لسجايا في منطقة القرائن، بغية إضافة لمسة فنية تُضفي روح جديدة.

وسبق البدء برسم اللوحة الجدارية الفنية، ورشة عمل للفتيات تعرفن من خلالها على فن الجرافيتي باستعراض بعض اللوحات الجدارية لفنانين عالميين، كما تخلل العمل على اللوحة العديد من النقاشات وتبادل الآراء التي أسهمت في إثراء العمل الفني.

ويأتي مشروع رسم الجدارية ضمن إحدى رؤى سجايا فتيات الشارقة وتوجّهاتها المتطلِّعة إلى تحويل الأرجاء إلى لوحة فنية، تضفي على المكان حساً إبداعياً، وتعمل على المساهمة في نشر ثقافة الفن للجميع من خلال تطبيق فن الجرافيتي الذي يتمثَّل في الرسم على الجدران.

ويعرّف هذا النوع من الرسم بأنه أي قطعة من الأعمال الفنية المرسومة أو المطبقة مباشرة على الجدار، أو السقف أو غيرها من الأسطح الكبيرة الدائمة، والصفة المميزة الخاصة للوحة الجدارية هي أن تدمج بانسجام العناصر المعمارية للفضاء المعين في الصورة.

وتعد سجايا فتيات الشارقة مؤسسة رائدة في تنمية مواهب الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً وذلك في مختلف الفضاءات الإبداعية، وقد تأسست عام 2004 كإدارة ضمن مراكز الأطفال ثم استقلت عن مراكز الأطفال في عام 2012 بقرار إداري من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.