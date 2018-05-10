عائشة غابش: "التراث اليمني" يثري متابعيه لاختلافه مع الثقافة الإماراتية

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرحت عائشة غابش، مدير العلاقات العامة والتشريفات بمعهد الشارقة للتراث، بأن اختلاف الثقافات بين دولتي اليمن والإمارات، يثري متابعين وزوار أسبوع التراث اليمني، بمركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي"، في قلب الشارقة.

وأشارت غابش، في تصريحات لـ"الشارقة 24"، إلى أن التراث اليمني يتميز بعراقته وثرائه، وفنونه الشعبية المتنوعة التي تعود بأصولها لعصور قديمة جداً، مشيرة إلى أن الأسبوع يضم تشكيلة تقليدية من الأحزمة المذهبة والمرصعة بالفضة، والخناجر "الجنابي" والسيوف التراثية العريقة.

وأضافت "يشمل أيضاً الأساور والحلي، والعقيق اليماني المستخرج من أحجار نادرة في بطون الجبال، والمشغولات الفضية واليدوية، بالإضافة إلى الزيوت التي يتم صناعتها في الحال، والعسل اليمني المشهور، والبخور أيضاً".