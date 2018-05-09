أحمد بوخاطر يحضّر مفاجآته الرمضانية

الشارقة 24:

يعمل المنشد العالمي أحمد بوخاطر "سفير الإبداع العلمي" على تجهيز وتنفيذ مجموعة أعمال متعددة، من أجل أن تكون جاهزة لطرحها وعرضها خلال شهر رمضان المبارك الذي بات على الأبواب، حيث يحضر أعمالاً لتوزيعها ونشرها في جميع أنحاء العالم.

ويعمل بوخاطر خلال هذه الأيام على الانتهاء من عملية الماسترنغ والمكس لمجموعة أدعية وأذكار، يتميز بأدائها بصوته الذي يتسلل الى القلوب بشفافية ودون استئذان، بالإضافة إلى أنه يقوم بتنفيذ عمل ضخم للأطفال، سيشكل مفاجأة للجمهور والمتابعين له في العالم من خلال القنوات التلفزيونية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الذي يحظى من خلالها بمتابعات مليونية لها الأثر الكبير والواسع بين الجمهور.

ويستعد بوخاطر لمجموعة نشاطات إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، سيقوم بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخارجها، هدفها نشر المحبة والألفة والأمان في كل مكان، إلى جانب حلوله ضيفاً على مجموعة من البرامج والسهرات الرمضانية في القنوات الفضائية.