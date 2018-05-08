جمعة الماجد يستقبل وفداً من "بيت الزبير"

الشارقة 24:

استقبل جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الأحد، وفداً من مؤسسة بيت الزبير بمسقط، ضم فهد الحسني أمين المتحف، ويوسف الأغبري منسق علاقات الزوار.

تهدف هذه الزيارة إلى توثيق التعاون الثقافي بين المركز وبيت الزبير، بالإضافة إلى الاطلاع على أنشطة المركز، ومقتنياته من الكتب النادرة والمخطوطات التراثية والدوريات وغيرها من المواد الثقافية، والاطلاع على دور المركز في المحافظة على التراث المكتوب من خلال معمل الترميم.

وخلال اللقاء جرى الحديث حول القضايا التاريخية والثقافية التي تربط جمعة الماجد بسلطنة عمان، وجرى الحديث حول تفاصيل الحياة في الإمارات وتاريخ الغوص وكيف تطورت الحياة، وتطرق الوفد إلى دور جمعة الماجد في الحفاظ على التراث الإنساني والعلاقة التي تربطه بمكتبات العالم.

وفي نهاية اللقاء أهدى جمعة الماجد للضيفين مجموعة من الكتب والإصدارات وشكر لبيت الزبير دوره في إنجاح فعالية أيام ثقافية التي أقيمت في مسقط.