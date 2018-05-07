مشاركة ناجحة لـ "أطفال الشارقة" و"سجايا" في "المسابقة الوطنية"

الشارقة 24:

شاركت "أطفال الشارقة"، و"سجايا فتيات الشارقة"، التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في المسابقة الوطنية لليوسي ماس، "UCMAS"، بدورتها الخامسة عشرة، والتي أقيمت بنادي النصر الرياضي بدبي في 4 مايو 2018.

وتنافس المشاركون مع أكثر من 1100 طفل وطفلة من جميع أنحاء الدولة، لحل 200 مسألة حسابية، في 8 دقائق، معتمدين على حل المعادلات الحسابية.

وقد أسفرت النتائج عن فوز كل من الطفلة مها عمر السركال، من مركز الطفل للفنون بضاحية مغيدر، وحصولها على المركز الثالث، وفوز الطفل سيف عبد الله حسن، من مركز الطفل في حلوان بالمركز الرابع، في فئة المبتدئين، بينما حصلت ضحى أيوب أهلي من سجايا فتيات الشارقة، على المركز الثالث في فئة المتقدمين (ب)، كما فازت الطفلة سارة معاذ غوش، من مركز الطفل في الرقة بالمركز الرابع في فئة المتقدمين (أ).