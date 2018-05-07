مهرجان "صير بونعير 19" البيئي ينطلق الخميس

الشارقة 24:

تحت شعار "البحر حياتنا"، تنطلق الخميس المقبل، فعاليات الدورة الـ 19 لمهرجان صير بونعير، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية، ويستمر حتى 12 مايو الجاري، متضمناً العديد من الفعاليات الرياضية والتراثية والبيئية، والجولات الهادفة إلى التعريف بالتنوع البيولوجي والبيئي الذي تزخر به جزيرة صير بونعير.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن تنظيم المهرجان، يؤكد على نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية البيئة والحياة الطبيعية، والحرص على استدامتها للمستقبل، كما ينبع من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة المحافظة على البيئة بكل مكوناتها الحياتية، وصون تنوعها البيولوجي والحيوي، وهو يؤكد على ثوابت المنهج الفكري لصاحب السمو حاكم الشارقة، في صون الموروث الحضاري والبيئي والحفاظ على الحقوق البيئية للأجيال القادمة.