ناشرون صينيون يطلعون على الفرص الاستثمارية بمدينة الشارقة للنشر

الشارقة 24:

استقبلت مدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر في العالم، وفداً من الناشرين الصينيين، للاطلاع على ما تخصصه المدينة من خيارات استثمارية في مجالات صناعة الكتب، والتسهيلات التي تقدمها للعاملين في قطاع النشر، من الأفراد والمؤسسات.

وتعرّف الوفد الذي ضمّ أكثر من 35 ناشراً صينياً على التجربة الرائدة للمدينة، حيث استمعوا خلال الزيارة إلى شروحات قدّمها سالم عمر سالم، مدير مدينة الشارقة للنشر، حول ما تتضمنه المدينة من مرافق حيوية، كما تعرّف الوفد على طبيعة الخدمات الرقمية التي توفرها المدينة للناشرين والمستثمرين في صناعة المعرفة.

وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل التعاون المشترك بين إمارة الشارقة والصين في هذا المجال، والتعرّف على خيارات التوسّع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية عبر بوابة الشارقة، كما بيّن الوفد الصيني تطورات صناعة الكتاب في الصين، والاحصائيات الاقتصادية المرتبطة بأسواق المعرفة.

وحول أهمية الزيارة، أشار سالم عمر سالم مدير مدينة الشارقة للنشر، إلى أن المدينة تفتح أبوابها لجميع الناشرين والعاملين في صناعة الكتب من مختلف أنحاء العالم، ليتعرفوا من خلالها على التجربة الواعدة والرائدة لإمارة الشارقة، في مجال تعزيز حركة النشر في الوطن العربي، وإثراء المكتبات العربية والعالمية بمضامين جديدة.