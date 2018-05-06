جمعية المسرحيين تطلق جائزة "الفرقة المتميزة 2"

الشارقة 24:

أعلنت جمعية المسرحيين في الإمارات، في اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد السبت، عن فتح باب الترشح لنيل جائزة جمعية المسرحيين للفرقة المسرحية المحلية المتميزة، في دورتها الثانية، وحددت الجمعية تاريخ الأول من سبتمبر 2018، آخر موعد لاستقبال الطلبات.

وتذهب هذه الجائزة إلى إحدى الفرق المسرحية الإماراتية المشهرة، عن مجمل أعمالها المسرحية، ومشاركاتها والفعاليات والأحداث التي نظمتها، أو كانت جزءاً منها، وكان لها الأثر الواضح في تنشيط الحراك المسرحي الإماراتي، وتفعيل دور المسرح في الحياة وفي المجتمع، وخلال العام 2017 حصراً.

وصرح إسماعيل عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين: "تأتي هذه المبادرة، ضمن العديد من المبادرات التي تقوم بها جمعية المسرحيين، تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أكدت على الاهتمام بالفرق المسرحية المحلية، وتكريم المتميز منها والاحتفاء بمنجزها، وكذلك من أجل تحفيزها على تقديم أفضل ما لديها عبر المشاركات النوعية والفاعلة في الاستحقاقات المسرحية المحلية والخارجية".

وأطلقت الدورة الأولى من الجائزة في 2017، وذهبت إلى فرقة مسرح الشارقة الوطني، تثميناً لجهودها في خدمة المسرح الإماراتي داخل الدولة وخارجها.