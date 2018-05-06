"الشارقة للعروس" ينسق إطلالة المرأة العصرية

الشارقة 24:





في خطوات بسيطة وفنية، قدمت مصممة الأزياء وناشطة التواصل الاجتماعي تمارة القباني، لجمهور معرض الشارقة للعروس، كيفية اختيار الإطلالة المناسبة لهم، في ظل الثورة المميزة التي يشهدها عالم الأزياء، والذي يحتضن المعرض في رحابه أفضل تشكيلة لملابس الزفاف والملابس الجاهزة، لمجموعة من مصممي الأزياء والمجوهرات المحليين والعالميين، والذي يستمر حتى 6 مايو الجاري.

وقدمت تمارة القباني لجمهور الشارقة للعروس، خلال الجلسة التي نظمها المعرض بعنوان" ارتدي الأنسب إليك"، مجموعة من النصائح الرئيسة في كيفية اختيار أفضل الملابس بما تتناسب مع كل امرأة، ليضيف لها المزيد من الأناقة والرونق والثقة، وتشعرها بالرضا عن نفسها.

وأضافت تمارة القباني: "هناك الكثير من السيدات اللواتي يشترين الملابس حتى لو كانت لا تناسبهن، لأنها معروضة للبيع أو قطعة مميزة لأحد المصممين، وبذلك تأخذ حيزاً في خزانة الملابس، وتكون السبب في إضاعة نقودها في غير موضعها".

وأكدت المصممة: "على كل سيدة أن تضع في اعتبارها أنه عند شرائها قطعة جديدة عليها أن تتخلص من قطعة قديمة لديها، وبهذه الطريقة تحرص على شراء ما تحتاجه ويناسبها فقط، كما يجب عليها شراء قطعة واحدة من الملابس بدل من شرائها قطعتين حتى لا تمتلئ خزانة ملابسها بالقطع التي لا يمكن ارتداؤها في المواسم المختلفة، لتتمكن من الحصول على قطع فخمة وخلابة ترتديها لسنوات".