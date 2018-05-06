"نوفو سينماز" تطلق أمسية خاصة للسيدات في 3 مواقع بالإمارات

الشارقة 24:

تقدم نوفو سينماز العديد من الخيارات التي ترضي أذواق عشاق السينما، وإرضاء للأعداد المتزايدة من متابعات الأفلام من السيدات، فإنها تخصصن لهن حصة أكبر، وذلك مع إطلاق عرض أمسية السيدات الجديد.

وفي كل يوم اثنين، يمكن للسيدات أن يجتمعن معاً ويمضين أروع الأوقات في أمسية خاصة لمشاهدة العروض السينمائية براحة وأجواء متميزة.

ويتوفر هذا العرض في صالات سينما 7 ستار في 3 مواقع في الإمارات، وستسترجع السيدات 52.50 درهماً عند شراء تذكرة بقيمة 150 درهم لإنفاقها على المأكولات والمشروبات من الخيارات المتوفرة ضمن قائمة المأكولات المتجددة.

ولمزيد من الراحة أثناء مشاهدة الأفلام، فإن نوفو سينماز توفر إمكانية الطلب المسبق على المأكولات عبر الإنترنت عند حجز التذكرة.

وتتضمن قائمة الأطباق المتوفرة: طبق شريمب تيمبورا في البداية، والمأكولات المعتادة أثناء مشاهدة الأفلام مثل البيتزا، والناتشوز مع طبقة الفلفل وصلصة الغواكامولي، والشطائر الثلاثية من لحم البقر والدجاج.

وللمهتمات بالأغذية الصحية، تتوفر السلطة الطازجة مثل تشيكن سيزار والتي تحضر من المكونات الطازجة.

وفيما يتعلق بالحلويات، تقدم نوفو سينماز مجاناً لضيفاتها تشوكليت براوني، وحلوى الآيس كريم.

وتتميز تجربة 7 ستار باستراحة "خاصة" وخدمة شخصية، ومقاعد من الجلد، مع الوسائد والأغطية، إضافة إلى المدخل الخاص إلى الصالة في موقعها في مول ابن بطوطة.

يمكن شراء تذاكر أمسية السيدات عند الوصول إلى السينما مع توفرها "لمن يصل أولاً".

وتشمل المواقع التي يتوفر فيها العرض في الإمارات كلاً من مول ابن بطوطة، ودبي فستيفال سيتي، والمول في المركز التجاري العالمي في أبوظبي.