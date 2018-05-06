طيور "جزيرة النور" في معرض فني فريد للتصوير الضوئي في الهواء الطلق

الشارقة 24:

أعلنت جزيرة النور، الوجهة السياحية البارزة التي تمزج بين الثقافة والفنون وسحر الطبيعة في إمارة الشارقة، عن افتتاح معرض فني للتصوير الضوئي يضم 33 صورة لطيور الجزيرة، سيتم عرضها في الهواء الطلق على أشجار الجزيرة على مدى شهرين.

وجاء إطلاق المعرض بعد مسابقة أقامتها إدارة الجزيرة قدّم فيها 13 مصوراً مشاركاً لقطات إبداعية للطيور على الجزيرة، التي تعد من المحميات الطبيعية المتميزة عربياً، وتحتضن مجموعة واسعة من أنواع الفراشات والطيور.

وتمثل الأعمال المعروضة صوراً لبعض أنواع الطيور المحلية والمهاجرة المسجلة في الإمارات، والبالغ عددها نحو 450 نوعاً، والتي يتخذ 10% منها الجزيرة موطناً، بفضل أجوائها الهادئة وكثافة الأشجار فيها، ما يمثل بيئة مثالية لها للتعشيش والمبيت.

وقالت مروة عبيد الشامسي مديرة جزيرة النور: "جاء تنظيم هذا المعرض تجسيداً لرغبتنا في الربط بين الفن والثقافة والجمال الطبيعي، وتقديم تجربة جديدة من نوعها لسكان الدولة بأسلوب مبتكر، ويسرنا أن يكون هذا المعرض بمثابة منبر يبرز المواهب المحلية المتميزة".

وأضافت: "أصبحت جزيرة النور منذ انطلاقتها أيقونةً للحياة الطبيعية والبرية بفضل مرافقها المتنوعة، لاسيما (بيت الفراشات) الذي يعدّ موطناً لأكثر من 400 فراشة من 22 نوعاً من الأنواع النادرة، والذي نجح في جذب الآلاف من الزوار الراغبين باستكشاف جانب مدهش من البيئة الطبيعية الساحرة على الجزيرة".

وتستخدم طيور الزقزاق الهندي أرض الجزيرة للتعشيش، إضافة إلى الأنواع الأخرى التي تعيش على مساحاتها الخضراء الواسعة.

ويقدم المعرض أفضل أعمال المصورين الـ 13 المقيمين في الإمارات، وفاز بأفضل صورة مروان أحمد الذي حاز على جائزة قدرها 4 آلاف درهم إماراتي.