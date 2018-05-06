"مسابقة القرآن الكريم" تشهد إقبالاً كبيراً ضمن "سباق الأندية للثقافة"

الشارقة 24:

شهدت لجان تحكيم مسابقة القرآن الكريم إقبالاً كبيراً من قبل المنتسبين للأندية والمراكز الشبابية للمشاركة في منافساتها التي اختتمت مؤخراً في مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى.

وشهد سباق الأندية للثقافة والفنون والذي يقام برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دورته السابعة، وبتنظيم مجلس الشارقة الرياضي توافد 65 مشاركاً في مسابقتي القرآن الكريم للتنافس على مراكزها الأولى خلال الاختبار الذي عقد في كل من مدينة الشارقة بنادي الشارقة للدفاع عن النفس ونادي الثقة للمعاقين والمنطقة الوسطى بنادي الذيد الثقافي الرياضي والمنطقة الشرقية بنادي دبا الحصن الثقافي الرياضي.

وأشرف على فعاليات التحكيم عضو اللجنة العليا للسباق محمد علي ماجد وحكمها يوسف محمد الحوسني وجمعه أحمد العلوش.