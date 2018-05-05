"الشارقة للعروس" يطرب زواره بفنون تراثية إماراتية

الشارقة 24:

ضمن فعاليات اليوم الثاني من دورته الثالثة، نظم معرض الشارقة للعروس عرضاً ترفيهاً اشتمل على فقرات من التراث الفني الإماراتي، إلى جانب وصلة موسيقية على آلة القيثارة.

واشتمل العرض على فقرة من الفن الإماراتي الأصيل المستمد من الموروثات الفنية الإماراتية، حيث قدمت فرقة دبا الحربية، باقة من رقصات الرزفة واليولة والندبة، التي أسعدت الجمهور الذي تفاعل معها بشكل كبير، كما اشتمل العرض على فقرة موسيقية على القيثارة لشركة كي جي برودكشنز، قدمت خلالها العازفة مجموعة من الألحان الشرقية والغربية.

ويأتي هذا العرض الترفيهي بهدف إضفاء البهجة إلى قلوب الحضور، وتعريفهم بالموروثات الفنية التي تعكس هوية الإمارات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاسترخاء طرباً من خلال الاستماع لمعزوفات شرقية وغربية على آلة القيثارة.

ويقدم معرض الشارقة للعروس الذي انطلق برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أحد أفخم معارض الزفاف وأكثرها تميزاً على مستوى المنطقة، كافة احتياجات ومستلزمات العرائس، من فساتين زفاف، وإكسسوارات، وأدوات تجميل وغيرها.