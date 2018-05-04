"سيدات أعمال الشارقة" يدعم منتسباته المشاركات في "معرض العروس"

الشارقة 24:

أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، دعمه لعشرة من سيدات ورائدات الأعمال المنتسبات للمجلس خلال فعاليات الدورة الثالثة من معرض الشارقة للعروس، لتشجيعهنّ على عرض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتهنّ أمام آلاف الزوار الحاضرين في المعرض.

واستطاعت مشاريع السيدات ورائدات الأعمال تحقيق حضور قوي، إذ استقبلت المئات من زوار المعرض، والذي يشكل منصةً مثاليةً لهن للتعريف بشركاتهن المتخصصة في مختلف المنتجات والخدمات المتعلقة بالزفاف، بما في ذلك الأزياء والمجوهرات والتصميم والمأكولات والمشروبات وخدمات تنسيق الزهور وأحدث التقنيات في مجال تنظيم حفلات الزفاف.

ويشارك مجلس سيدات أعمال الشارقة للمرة الأولى في معرض الشارقة للعروس في إطار التزامه بتوفير الدعم والتحفيز للمرأة للدخول إلى عالم الأعمال، وتمثل ذلك بتقديمه خدمات الرعاية الجزئية لرائدات الأعمال في هذا المعرض، الذي يقام على مدى أربعة أيام بحضور أكثر من 130 جهة عارضة ومتحدث، ويستمر لغاية 6 مايو الجاري.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة: "تبرز أهمية معرض الشارقة للعروس في كونه منبراً مثالياً لهذه الشركات للتواصل مع جميع المهتمين بهذا المجال واستكشاف فرص أعمال مستقبلية واعدة، وبشكل خاص يتيح للمشاركات الفرصة لإبراز علاماتهن التجارية والتعريف بالمنتجات والخدمات المتميزة التي يقدمنها".

وأضافت: "تشهد جميع أجنحة المعرض إقبالاً واسعاً واهتماماً متزايداً من قبل الزوار، ونتطلع بتفاؤل إلى استقطاب أعداد أكبر من السيدات للبحث في إمكانية تقديم المساعدة لهنّ لإطلاق شركات خاصة بهنّ".

ودعم المجلس مشاركة مجموعة من سيدات ورائدات الأعمال وصاحبات الشركات في الدولة، وهن: شروق المدفع، صاحبة علامة "من شروق" للمجوهرات، وميرا محمد السويدي، صاحبة شركة "ريترو ديزاينز" للأزياء، ودلال الزعابي، صاحبة شركة "تراينغل.بايتس" للمأكولات والمشروبات، ومريم محمد، صاحبة شركة دار كحيل للأزياء.

كما قدم المجلس دعماً وتشجيعاً كبيراً، لثلاث من رائدات الأعمال الإماراتيات اللاتي يشاركن لأول مرة في المعارض التجارية، وهن: وفاء بلأسود صاحبة العلامة التجارية "وفاء بالأسود للأزياء"، وبدرية عبدو سالم، صاحبة شركة أبدار للمجوهرات الراقية، وآمنة عمران العويس، صاحبة شركة غاردينيا للزهور.

وضمت القائمة أيضاً لينا عبيدات، صاحبة شركة فيروزة للقفطانات "أزياء" من الأردن، وبسمة البكري، صاحبة شركة "بالبريد" لبطاقات الدعوة الإلكترونية من المملكة العربية السعودية؛ وعبير المطر، صاحبة شركة "عين للتصميم" من الكويت.

وقالت بدرية عبدو سالم، صاحبة شركة أبدار للمجوهرات الراقية: "تمثل مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات الرائدة فرصة مثاليةً لنا لنستعرض أمام المتعاملين المستهدفين منتجاتنا وخدماتنا، إضافةً إلى أنها حافز كبير لنا للارتقاء بشركاتنا، لقد تمكنا عبر هذا المنبر من التفاعل مع الزوار للتعرف عن كثب على احتياجاتهم والتواصل بشكل مباشر مع العارضين الذين أبدوا اهتماماً لافتاً بأعمالنا ونشاطاتنا".

من جهتها، قالت وفاء بلأسود صاحبة العلامة التجارية "وفاء بالأسود للأزياء": "من الصعب علينا في بعض الأحيان جذب المتعاملين باعتبارنا شركات صغيرة مقارنةً بالعلامات التجارية المهمة والمعروفة في السوق، إلا أن مشاركتنا هذه ساعدتنا على الدخول في منافسة عادلة معها، وستتاح للمتعاملين فرصة التعرف إلى المزايا التي نقدمها، بما في ذلك خدماتنا المصممة حسب احتياج كل متعامل، والمنتجات الراقية".

بدورها، قالت آمنة عمران العويس، صاحبة شركة غاردينيا للزهور: "على الرغم من أنها المرة الأولى لي في هذا الحدث، إلا أنني أشعر بالثقة الكبيرة لعرض منتجاتي والتفاعل مع الزبائن، الذين أشادوا بطبيعة المنتجات التي أعرضها، وفي الحقيقة، شكل هذا لي حافزاً كبيراً للمشاركة في الدورات المقبلة بل وحتى في معارض متخصصة أخرى، وأود أن أشكر المجلس على الدعم الكبير الذي قدمه لي ولزميلاتي ومنحنا هذه الفرصة القيمة لتعزيز مهاراتنا وخبراتنا".

ويعدّ معرض الشارقة للعروس فعالية بارزة تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة حاكم الشارقة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتم تصميم هذا المعرض لاطلاع المقبلين على الزواج على أفضل الخدمات المساندة لإقامة حفلات الزفاف، إلى جانب جميع المستلزمات التي تحتاجها العروس بشكل عام، والتي يتم تقديمها في تصاميم أنيقة حسب الطلب مرتبة حسب القسم، ما يسهل على الحاضرين زيارة منصات العارضين ومقارنة منتجاتهم في مكان واحد.

ويهدف مجلس سيدات أعمال الشارقة إلى دعم وتشجيع المرأة على تحقيق التفوق والتميز في قطاع الأعمال، فضلاً عن تقديم الدعم لتعزيز نمو الأعمال والشركات التي تمتلكها وتديرها النساء، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في المساهمة الفاعلة في الاقتصادي الوطني.

ويسعى المجلس، منذ تأسيسه في عام 2002، إلى تعزيز بيئة العمل الداعمة للمرأة في الإمارة، وتدريب السيدات وإعدادهن وتأهيلهن للدخول في عالم ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز دورهن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.