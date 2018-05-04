"الشارقة للعروس" يناقش تأثير وسائل "التواصل" على الحياة الزوجية

الشارقة 24:

نظم معرض الشارقة للعروس بدورته الـ 3، المقام في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، جلسة حوارية، حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية، بحضور الثنائي خالد العامري وسلامة محمد، ناشطي التواصل الاجتماعي، والدكتورة آمال النمر المختصة في استشارة الفرد والأزواج والعائلة.

وناقشت الجلسة التي أدارتها أسماء الحسوني، مفاهيم جديدة حول كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الزوجين بطريقة إيجابية، تسهم في زيادة العلاقات الاجتماعية في الحياة الزوجية أو مع المحيط الخارجي، دون التأثير عليها بطريقة سلبية.

وأوضحت الدكتورة آمال النمر، أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية، يعتمد على طريقة وأوقات الاستخدام، حيث أن سوء استخدام شبكات التواصل يتسبب في العديد من المشاكل، لذلك يجب التحكم ووضع قواعد وضوابط عند استخدامها بطريقة لا تؤثر على الحياة الخاصة لكل من الزوجين.

وأضافت النمر، أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي المتهم والسبب في المشاكل الزوجية، بل هي مبنية على المستخدم وكيفية استغلال هذه المواقع في أمور تسهم في هدم العلاقات الزوجية، وبحث الزوجين عن علاقات عاطفية افتراضية، والتعبير عن الضغوط النفسية التي يتعرضون لها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يعكس الكثير من الحقائق للحياة التي يعيشها كل من الزوجين.

وشارك الثنائي خالد العامري وسلامة محمد، الأكثر شعبية في دولة الإمارات، تجربتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مع جمهور معرض الشارقة للعروس، كون وسائل التواصل هي امتداد لحياتهما الزوجية والعائلية، والتي كان لها دور كبير في التأثير على علاقتهما الخاصة ولكن بالشكل الإيجابي والمؤثر.

وقال الزوجان خلال الجلسة إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تمنعهما من تخصيص الوقت الخاص لعائلتهما وابنيهما خليفة وعبد الله، وحثا الحضور على أهمية الاحتفاظ بالقليل من الخصوصية دون عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت سلامة أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل منبراً لإيصال رسائل إيجابية إلى المجتمع، ودعوة الناس إلى حب أنفسهم بغض النظر عن العيوب التي يراها العالم فيهم، وحثت جمهور معرض الشارقة للعروس، من المقبلين على الزواج على الإيمان بأن الجمال ينبع بداية من الداخل، وأن الشريك الحقيقي في العلاقة الزوجية هو الذي يؤمن بذلك.

وبدوره، أكد العامري على أن البحث المستمر عن إرضاء الناس يضيع جزء من السعادة التي يعيشها الزوجان في يوم زفافهم، حيث أن الكثير من المقبلين على الزواج ينفقون الأموال لجعل العُرس يظهر بشكل مثالي أمام الجميع، بغض النظر عن سعادة العروسين.