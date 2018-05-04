"الشارقة للعروس" يطل على عشاق الأزياء بتصاميم عصرية إماراتية عالمية

الشارقة 24:

تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، انطلقت، مساء الخميس، فعاليات معرض الشارقة للعروس في دورته الثالثة، الذي يعد أحد أفخم معارض الزفاف ومستلزمات المقبلين على الزواج وأكثرها تميزاً على مستوى المنطقة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 130 عارضاً ومتحدثاً متخصصاً في عالم الأزياء، والتجميل، والصحة، والمجوهرات، والإكسسوارات.

عروض أزياء عالمية

بمجموعة من التصاميم المميزة والمستوحاة من التراث الإماراتي التقليدي لليلة الحنة العربية، والممزوجة بخطوط الأزياء العصرية، أطلت المصممة الإماراتية فريال البستكي على جمهور المعرض خلال عرض الافتتاح، ليتبعه عرض خاص لتشكيلة واسعة من الأزياء للمصممة المصرية شهيرة لاشين والمستوحاة من مملكة النحل والترابط القوي بين هذه الفصيلة، لتنعكس هذه الرؤية على التصاميم التي أبهرت الحضور بتفاصيلها المميزة.

حضور كبير من سيدات المجتمع الإماراتي

وحضر الافتتاح كل من سعادة نورة النومان، رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، وسعادة خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، وحنان المحمود، مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والجهات الخاصة، وسيدات المجتمع من الشارقة والإمارات، إلى جانب حضور لافت لمصممات الأزياء والمجوهرات، ورائدات الأعمال، والشخصيات المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وممثلات وسائل الإعلام المحلية والعربية.

وتفقدت سعادة نورة النومان وكبار ضيفات حفل الافتتاح، أروقة المعرض، واطلعن على الأجنحة المشاركة في مجالات الأزياء والمجوهرات وتنظيم المناسبات، التي يقدمها نخبة من أبرز مصممي الأزياء الإماراتيين والعالميين، حيث تعرض أبرز التوجهات العصرية للأزياء، والمجوهرات، والعباءات، والجلابيات، وفساتين الزفاف، وخدمات تصفيف الشعر والماكياج وغيرها من الخدمات التي تعنى بجمال المرأة وصحتها.

1300 زائر في اليوم الأول

وشهد اليوم الأول للمعرض إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث سجل مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات حضور1300شخص، ويفتح أبوابه أمام السيدات والرجال يومياً من الساعة4عصراً– 11ليلاً لغاية يوم الأحد6مايو.

منصة متكاملة للمقبلين على الزواج

وشهد حفل الافتتاح عرضاً تقديمياً عن فعاليات الدورة الثانية من معرض الشارقة للعروس(2017)، تضمن أهم الإنجازات التي حققها في موسمه الثاني، بالإضافة إلى لمحة عن فعاليات الدورة الثالثة والتي تم تطويرها وتوسيعها بهدف تعزيز النجاح الذي حققه المعرض، والتأكيد على أهميته في الجمع بين الجوانب التجارية والتعليمية والتثقيفية لتقديم منصة متكاملة للمقبلين على الزواج، توفر جميع احتياجاتهم في موقع واحد يحتضن 120من موردي خدمات الزفاف المتميزة ومصممي الأزياء، ليقدموا سبعة عروض أزياء، وخمسة عروض ترفيهية، وتجمع10فئات مختلفة تحت سقف واحد.

وقالت حنان المحمود: "نجح معرض الشارقة للعروس منذ انطلاقه قبل عامين، في أن يكون الوجهة الأولى في الإمارة والمنطقة للمقبلين على الزواج، ليس من أجل شراء مستلزمات حفل الزفاف فحسب، وإنما أيضاً للتعلم والمعرفة واكتساب العديد من المهارات الأساسية، الصحية والاجتماعية والتجميلية، التي تسهم في تحقيق السعادة للعروسين، وضمان استمرار الزواج واستقراره".

وأكدت المحمود أن المعرض يستقطب نخبة من الماركات العالمية الشهيرة، كما يفتح المجال أمام الموهوبين من المصممين والمختصين ورواد الأعمال، للمشاركة والتفاعل مع الاهتمام الكبير الذي تشهده صناعة الزفاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن المعرض يتطلع إلى أن يكون الزفاف بداية لسعادة مستمرة، تستند على جميع مقومات الزواج الناجح والمستقر.

6 ورش وجلسات حوارية

ويسعى معرض الشارقة للعروس إلى توفير جميع مستلزمات العروس وحفلات الزفاف وما يسبقها من تجهيزات خاصة بالعروس، وأيضاً يعتبر منصة لعرض مستلزمات المرأة بشكل عام في حفلات الزفاف، ويتوسع المعرض برؤيته وخدماته، حيث يقدم6ندوات وورش عمل خاصة للمقبلات على الزواج، تناقش مدى تأثير منصات التواصل الاجتماعي في الطرق التي يتواصل بها الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض، إلى جانب تقديم مجموعة من النصائح حول العناية بالبشرة، والكثير من القضايا التي تهم العروس والمرأة بشكل عام، كما ينظم المعرض عروض أزياء يومية متنوعة.

5 جوائز للأزياء والجمال

ويرافق المعرض تنظيم5جوائز للأزياء والجمال، تتضمن"جوائز معرض الشارقة للعروس لتصميم الأزياء"، و"جوائز معرض الشارقة للعروس لأفضل ماكياج وشعر عروس"، الهادفة إلى تشجيع المواهب الشابة الجديدة من المصممات والموهوبات في عالم الأزياء والجمال والشعر، والعاملات في هذا المجال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم الإعلان عن الفائزات وتكريمهن مساء اليوم الختامي للمعرض.

ويتميّز مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بتجهيزاته العالية الجودة وحلوله المتكاملة لاستضافة جميع أنواع الفعاليات، وتلبية متطلبات قطاعات الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض، وحفلات الزفاف، والاحتفالات العامة، وتقديم أرقى خدمات الضيافة، بإشراف فريق متخصص من الخبراء الذين يتميّزون بالرغبة والحرص على تلبية احتياجات العملاء.