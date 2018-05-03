روضة السندس تحصد جائزة "لغتي" للعمل المسرحي

الشارقة 24:

كرمت "لغتي"، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب الشارقة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، في الدورة الثالثة من جائزة "لغتي" للعمل المسرحي، التي تستهدف طلاب مرحلة رياض الأطفال بإمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته المبادرة في مسرح القصباء بالشارقة، بحضور كل من سعادة مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وبدرية آل علي مدير مبادرة "لغتي"، وعائشة سيف الخاجة رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة لغتي، ومروة الخطيب مساعد مدير المبادرة، وحسن رجب رئيس لجنة تحكيم الجائزة، ومحمد سعيد السلطي، وأحمد الماجد، أعضاء اللجنة، إلى جانب مجموعة من معلمات رياض الأطفال بالشارقة وطلابهن، وأولياء أمورهم.

وفازت بالمركز الأول روضة السندس للعام الثاني على التوالي، عن العمل المسرحي الذي حمل عنوان "عائلة الألوان"، وبالمركز الثاني روضة المروج عن مسرحية "عائلة الألوان"، وفازت بالمركز الثالث روضة الياسمين عن مسرحية "عائلة الألوان".

واستحدثت المبادرة هذا العام ثلاث فئات للجوائز التشجيعية، حيث ذهبت جائزة أفضل أداء جماعي إلى روضة الياسمين، وجائزة أفضل أزياء إلى روضة السندس، وجائزة أفضل ديكور إلى روضة المروج.

ورصدت "لغتي" جوائز مالية قيمة للفائزين بالجائزة وصلت قيمتها إلى 10 آلاف درهم إماراتي للمركز الأول، والثاني 7 آلاف درهم إماراتي، والثالث 5 آلاف درهم إماراتي، كما خصصت ألفي درهم لكل من الجوائز التشجيعية.

وقالت بدرية آل علي: "للعام الثالث على التوالي، تثبت جائزة لغتي للعمل المسرحي حضورها الفاعل والمؤثر في تعزيز اللغة العربية في نفوس الأطفال، بأسلوب تفاعلي شيق بعيداً عن التلقين والروتين، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الفنية في التمثيل، ويعزز ثقتهم بأنفسهم ويشكّل شخصياتهم من خلال الحضور المسرحي".

ومن جانبه، قال رئيس لجنة تحكيم الجائزة حسن رجب: "تميزت الجائزة هذا العام بتقديم مجموعة من الأعمال المسرحية اللافتة، ذات المحتوى القيم والهادف، التي تعكس مدى حرص واهتمام رياض الأطفال على تقديم أعمال تُحفظ في ذاكرة الأطفال وتحببهم باللغة العربية".

وأوضح رجب أن اللجنة نظرت إلى جميع المشاركات بعين التقدير والاحترام للجهد المبذول في تقديم عروض مسرحية اتسمت بطابع الجدية، وسعت نحو الوصول إلى مراتب التألق والتميز، لافتاً إلى أن اللجنة أشادت بالتعاون الواضح والملحوظ بين إدارة الجائزة ورياض الأطفال المشاركة من جهة، وبين إدارة الجائزة ولجنة التحكيم من جهة أخرى، عبر قيام الإدارة بتنفيذ مجمل التوصيات التي طرحتها اللجان في الدورتين السابقتين.

وتهدف جائزة لغتي للعمل المسرحي التي تعد الأولى من نوعها على مستوى رياض الأطفال في مجال الأداء المسرحي، إلى إثراء الحصيلة اللغوية لدى الأطفال، ودفعهم إلى التعبير بطلاقة وفصاحة، وقد حظيت الجائزة بإشادة كبيرة من جمعية المسرحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.