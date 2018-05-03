"النيابة الكلية" و"أكاديمية العلوم الشرطية" في زيارة لملتقى الشارقة للخط

الشارقة 24:

زار سعادة المستشار أنور الهرمودي المحامي العام رئيس نيابة الشارقة الكلية و مجموعة كبيرة من أعضاء السلطة القضائية في دار القضاء بالشارقة، والمقدم ناصر النعيمي مدير إدارة مكتب المدير العام بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والرائد فيصل اليافعي، و النقيب عبد الله سهيل خلف وعدد من طلبة الأكاديمية، معارض ملتقى الشارقة للخط بدورته الثامنة بساحة الخط – قلب الشارقة، وذلك مساء أمس الأربعاء، حيث كان في استقبالهم الأستاذ خالد مسلط رئيس اللجنة الإعلامية ومنسق الجولات الثقافية بالملتقى، الخطاط محمد نوري أستاذ في مركز الشارقة للخط، و الخطاط حسام أحمد، حيث اطلع الضيوف على الأعمال الفنية المعروضة في أجنحة المعارض المتنوعة التي شارك فيها 227 فناناً من 33 دولة.

وثمن كلاً من سعادة أنور الهرمودي والمقدم ناصر النعيمي الدور الثقافي الريادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأساسي لكل الأنشطة التي تخدم الثقافة على كافة الأصعدة.

وذكر الأستاذ خالد مسلط بأن الملتقى يعتبر حدث فني دولي متخصص في فنون الخط العربي والفنون العالمية المعاصرة التي تعتمد الحرف كمفردة بصرية، ويعكس حيوية الخط العربي وآفاق الحرف الفنية، وأن هذه الجولات في مرافق ساحة الخط التي تحتضن الأعمال الفنية للملتقى مستمرة حتى 2 يونيو 2018.