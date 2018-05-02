الرميثي: "أبوظبي للكتاب" منارة مهمة للثقافة والمعرفة

الشارقة 24 – وام:

ثمن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، جهود حكومة أبوظبي لتعزيز دور معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يمثل منارة مهمة للثقافة والمعرفة في العاصمة.

وأشار معاليه، خلال زيارة قام بها أمس الثلاثاء، للمعرض، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تحفيز منتسبيها على القراءة.

ولفت إلى أن الدورة الحالية لمعرض أبوظبي للكتاب، التي اختتمت أمس الثلاثاء، تميزت بانعقادها في عام زايد ليمثل ذلك فرصة مهمة للاحتفاء بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، كشخصية محورية للمعرض، تقديراً لدور الوالد المؤسس في نشر العلم والثقافة.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، جاءت مبادرات شرطة أبوظبي لتعزيز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد بهدف تعزيز قيمة بناء الإنسان من خلال تشجيعه على القراءة وتعميق ثقافة القراءة بين منتسبي شرطة أبوظبي.

وشملت جولة معاليه في المعرض عدداً من الأجنحة ودور العرض، واطلع على ما تعرضه الدوائر الحكومية من إصدارات ثقافية وقانونية منها دائرة القضاء بأبوظبي، وجناح شرطة دبي، ووجه بإثراء مكتبة القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمجموعة من الكتب والإصدارات الجديدة بمناسبة عام زايد، كما وجه بشراء مجموعة من الكتب للمؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع.