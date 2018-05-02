"أبوظبي للكتاب" مشاركة سنوية ضمن أجندة زايد للثقافة الإسلامية

الشارقة 24:

اختتمت دار زايد للثقافة الإسلامية مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 28، والذي أختتم الثلاثاء، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ودور النشر الخاصة، وتأتي هذه المشاركة ضمن الأنشطة الرئيسية في أجندة فعاليات وأنشطة الدار سنوياً، بهدف عرض إصدارات ومناهج الدار، وتحقيقاً للمسؤولية المجتمعية وللتعريف بخدمات وبرامج دار زايد للثقافة الإسلامية.

وتميزت مشاركة الدار بجناح ضم 55 عنواناً من مختلف الإصدارات وبلغات مختلفة متضمنة مناهج الثقافة الإسلامية وبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، إلى جانب قصص الأطفال التي انتجتها الدار مسبقاً.

وقال الدكتور خلفان السنيدي المدير العام بالإنابة للدار: تعزيزاً لمكانة الكتاب وأهمية القراءة في تطوير المجتمع، تحرص الدار أن تضع بصمتها سنوياً في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تتوافد للمشاركة فيه جهات محلية وإقليمه، وتجسيداً لرؤية الدار في أن تكون جهة رائدة في نشر الثقافة الإسلامية، فإننا اخترنا هذا المعرض لنتشارك فيه مع زواره آخر إصداراتنا التعليمية التي تتوجه في الدرجة الأولى للمهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية، بهدف تبادل الخبرات التعليمية.