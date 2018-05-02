عبد العزيز المسلم يزور طاجيكستان بمناسبة عام الحرف التقليدية

الشارقة 24:

زار وفد معهد الشارقة للتراث، مُؤخراً، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، والسيد صقر محمد، مدير إدارة التنسيق في المعهد، جمهورية طاجيكستان، تلبية لدعوة تلقاها من وزير الثقافة الطاجيكي، معالي شمس الدين زاده، بمناسبة إطلاق عام الحرف التقليدية والسياحة في طاجيكستان، وبحث سبل التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالتراث والحرف التقليدية وإمكانية تعزيزها وتطويرها.

وفي إطار جولة وفد المعهد في جمهورية طاجيكستان، زار سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، والسيد صقر محمد، المؤسسات الثقافية والعلمية المعنية بالتراث الثقافي منها، المتحف الوطني الطاجيكي، ومعهد العلوم "استشراف الثقافات"، بالإضافة إلى المكتبة الوطنية التي تعد أكبر مكتبة في آسيا الوسطى، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك بين الطرفين والتعرف على التجارب المشتركة.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "سعدنا بتلبية دعوة معالي وزير الثقافي الطاجيكي، من أجل المشاركة في فعاليات إطلاق عام الحرف التقليدية والسياحة في طاجيكستان، حيث تعتبر طاجيكستان وجهة سياحية متميزة، كما أنها ذات ثقافة عريقة، وتراث غني يتقاطع في كثير من مكوناته وعناصره مع التراث العربي والإسلامي والتراث العالمي".

ولفت إلى فرادة الطبيعة في طاجيكستان وجاذبيتها حيث تحتل موقعاً مميزاً في قلب آسيا الوسطى بجبالها الشامخة وبيئتها المتنوعة، حيث تتكون من 4 مقاطعات في وسط آسيا، وتكثر فيها الجبال لتشكل نحو 90% من مساحة البلاد، وهي عموماً تعتبر أصغر دولة من حيث المساحة في وسط آسيا.

وأشار الدكتور المسلم إلى أن هناك علاقات مميزة وطيبة مع الأصدقاء في جمهورية التشيك تتجلى في أكثر من موقف وجانب، مثل "مهرجان الثقافة العربية وتراث الإمارات والترجمة"، الذي تم تنظيمه في وقت سابق لمدة أسبوع، في مقر الجامعة القومية بمدينة "دوشنبة" عاصمة جمهورية طاجكستان، للمرة الأولى.

وأعرب المسلم عن شكره وتقديره لجمهورية طاجيكستان ممثلة بوزير الثقافة الذي أتاح لهم فرصة التعرف عن كثب على الثقافة الطاجيكية، لافتاً إلى أن جمهورية طاجيكستان حلت ضيفة قبل أشهر على برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه المعهد في الشارقة، ولاقت فعاليات أسبوع التراث الطاجيكي إقبالاً جماهيرياً كبيراً.