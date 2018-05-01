سوق الجبيل بالشارقة يحتفل بـ "حق الليلة"

الشارقة 24:

نظم سوق الجبيل في الشارقة، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، احتفالية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، "حق الليلة"، الإثنين ، 30 أبريل الجاري، انطلاقاً من حرصه على إبراز العادات التراثية الإماراتية الأصيلة.

وأقيمت الاحتفالية هذا العام في موقعين، حيث احتفل السوق مع زواره بهذه المناسبة بالقرب من موقع مزاد الأسماك، فيما قام وفد من سوق الجبيل بتنظيم زيارة خاصة إلى مركز التدخل المبكر بالشارقة الإثنين التقى خلالها مجموعة من أصحاب الاحتياجات، لمشاركتهم فرحة الاحتفال بهذه المناسبة.

وقال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "يسعدنا مشاركة زوار السوق هذه المناسبة، والتي تضمنت العديد من العروض الترفيهية والفقرات التراثية، التي تعزز حضور الموروث الشعبي بين زوار السوق، وترسم بالوقت ذاته السعادة في نفوس الأطفال".