"الوقاية والسلامة" بالشارقة تحتفي مع الأطفال بمناسبة "حق الليلة"

الشارقة 24:

استكمالاً لورشة هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة مع "سلامة وحمود"، نظمت هيئة الوقاية والسلامة يوماً تعليمياً ترفيهياً، لأطفال حضانة اللية، حيث قدمت الورشة، بالتزامن مع مناسبة "النصف من شعبان-حق الليلة"، وذلك بمشاركة 30 طفلاً من الأطفال المنتسبين لحضانة اللية، حيث تخللت الورشة بعض الفقرات الخاصة بالاحتفالية.

وتضمنت الفعالية تعريفاً بالشخصيات الكرتونية "سلامة مع أخيها حمود"، كما قدمت عدة ورش توعوية مبسطة حول إرشادات وقواعد السلامة لأطفال الحضانة، ممن تتراوح أعمارهم من 3-4 سنوات، وتهدف الورشة إلى توعية الأطفال بالابتعاد عن المخاطر المحتملة لخلق بيئة آمنة، إلى جانب تحفيزهم وتطوير قدراتهم وتوعيتهم.

وصرحت ندى السويدي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالهيئة: "استحدثنا قالباً تقديمياً جديداً لتوعية الاطفال بقواعد السلامة، لإيصال الرسائل التوعوية بطريقة سلسة للأطفال، كما تضمنت الفاعلية توزيع الهدايا والتعريف ببعض المفاهيم حول شهر رمضان الفضيل، وتقديم الحلوى للأطفال التي تعد من الطقوس الشعبية الإماراتية المرتبطة بحق الليلة".