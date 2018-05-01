أنشطة متنوعة في أسبوع التراث اليمني بقلب الشارقة

الشارقة 24:

تنطلق فعاليات أسبوع التراث اليمني في السادس من مايو الجاري في مركز الفعاليات الثقافية "البيت الغربي" بقلب الشارقة، بتشكيلة غنية من الأنشطة والبرامج التي تعكس عراقة وغنى التراث والثقافة اليمنية الحافلة بمختلف الفنون الشعبية، من رقصات وأغاني والزي والحلي والجنابي التي تختلف من منطقة لأخرى، حيث تعود بأصولها لعصور قديمة جداً ولها دور في تحديد معالم الهوية اليمنية.

وتتضمن الفعاليات رحلة في ربوع صنعاء القديمة التي تتميز بلون غنائي خاص بها اعتبرته اليونسكو من التراث الثقافي غير المادي للإنسانية الذي ينبغي المحافظة عليه وصونه، وكذلك هو الحال مع مدينة شيبام القديمة وسورها القديم وناطحات سحابها.

وتأتي فعاليات أسبوع التراث اليمني ضمن برنامج أسابيع التراث العالمي الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، حيث يستضيف في كل شهر بلداً عربياً، أو بلداً أجنبياً، تحت شعار: تراث العالم في الشارقة، لعرض ملامح من عناصر ومكونات تراثه.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: "مع أسبوع التراث اليمني تتاح لنا جميعاً فرصة الغوص في أعماق التاريخ والجغرافيا والحضارة اليمنية، ونعيش أجواء من البهجة والفرح مع الموسيقا اليمنية والرقصات الشعبية ولوحات فنية طربية وتراثية، وعروض شعبية وفعاليات وأنشطة ستكون هدية لكل عشاق التراث لمعرفة المزيد عن التراث اليمني الغني المتنوع".

وتابع الدكتور المسلم: "لدى الأشقاء اليمنيين تراث غني وعريق ومتنوع، جذوره ضاربة في عمق التاريخ، من بلقيس وسبأ وحمير وناطحات السحاب في شيبام، وصنعاء، تلك المدينة القديمة المذهلة، إلى كل شبر على امتداد الجغرافيا اليمنية، حيث تحل كل تلك الكنوز في "البيت الغربي" بقلب الشارقة، ليكون الجميع على موعد مع المعرفة والإبحار في أعماق التاريخ والحضارة اليمنية العريقة بكل شغف".

وأكد الدكتور المسلم، أن برنامج أسابيع التراث العالمي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، حيث تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء من أجل عرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلياته وأنواعه.