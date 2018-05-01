"الشارقة للعروس" ينطلق الخميس

الشارقة 24:



تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق، الخميس، الدورة الثالثة من معرض الشارقة للعروس، أحد أفخم معارض الزفاف وأكثرها تميزاً على مستوى المنطقة، بمشاركة أكثر من 130 عارضاً ومتحدثاً، من مصممين وخبراء موضة وتجميل، يشاركون في سلسلة من عروض الأزياء، ومجموعة من ورش العمل والجلسات التفاعلية.



وسينطلق المعرض الذي ينظمه ويستضيفه مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحفل افتتاح مخصص للسيدات يقام في تمام الساعة الرابعة عصراً، ويشتمل على عروض أزياء حصرية للمصممتين شهيرة لاشين، وفريال البستكي.



ويستضيف معرض الشارقة للعروس في يومه الأول خالد العامري، وزوجته سلامة محمد، ناشطي التواصل الاجتماعي، والدكتورة آمال النمر، المتخصصة في الاستشارات الأسرية، وذلك في حلقة نقاشية تستعرض الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي على الزواج العصري والحديث، وإلى جانب هذه الجلسة سيتم تنظيم عرض أزياء مقدم من غزلان، ومقتطفات من تصاميم عارضي معرض الشارقة للعروس فئة "الجلابيات والعبايات"، إلى جانب سلسلة من العروض الترفيهية.



ويستمر المعرض حتى 6 مايو الجاري، حيث سيفتتح أبوابه يومياً للنساء والرجال من الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساءً، موفراً جميع المستلزمات التي تحتاجها العروس قبل الزفاف، وآخر صيحات الموضة والأزياء والرشاقة والصحة تحت سقف واحد، ضمن سلسلة من الفعاليات التي يقدمها نخبة من خبراء التجميل، ومصممي الأزياء، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.