"ألف عنوان وعنوان" تحط رحالها الأدبية في "أبوظبي للكتاب"

الشارقة 24:



انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، بتعميم تجربتها الثقافية ومشاركتها مع الناشرين، شاركت مبادرة "ألف عنوان وعنوان"، بفعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الـ 28، التي أقيمت خلال الفترة من 25 أبريل حتى 1 مايو، بهدف تعريف الكتاب والمثقفين والأدباء العرب والإماراتيين وزوار المعرض، بأهداف المبادرة التي انطلقت مرحلتها الثانية بداية العام الجاري.



وعقدت المبادرة في جناحها الخاص، سلسلة من اللقاءات التعريفية مع أصحاب دور النشر والمؤلفين، ودعتهم من خلالها للمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة، الساعية إلى إصدار 1001 عنوان إماراتي طبعة أولى، خلال العامين 2018 و2019، وذلك بميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 5 ملايين درهم.



وأتاحت اللقاءات مع الناشرين الفرصة لأخذ ملاحظاتهم حول إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والموقع الإلكتروني الجديد للمبادرة، إلى جانب تعريفهم بالخطوات اللازمة للحصول على الدعم الذي تقدمه المبادرة في مرحلتها الثانية.



وقالت مجد الشحي، مدير مبادرة ألف عنوان وعنوان: "جاءت مشاركتنا في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حرصاً منا على التواجد في مختلف المحافل الثقافية، للتواصل مع الناشرين والمؤلفين وأصحاب دور النشر، واطلاعهم عن قرب على أهداف المبادرة ورؤيتها المستقبلية الساعية إلى إثراء المخزون الثقافي المحلي وتأليف المزيد من الإصدارات الأدبية والفكرية، وإنتاج إصدارات إماراتية ذات محتوى قيم، إلى جانب اللقاء مع المواهب الجديدة وتشجيعها على نشر مؤلفاتهم وأعمالهم الأدبية".