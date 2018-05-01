حسين الجسمي: "وطناً أراك".. إهداء إلى والدي حاكم الشارقة

الشارقة 24:

إهداء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قدم الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" أغنية جديدة بعنوان "وطناً أراك" من ألحانه، ومن كلمات معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وتوزيع زيد عادل، قال في مقدمتها:

سـألَ الزمـانُ وأكّدَ العنوانَا

ورأى بِسِلطانِ العُــــــلا سُلــــــــطانَا

شيخٌ سَما بِالحَقَ عدلاً نافِـــذاً

يـرعى الضعيفَ ويُنصِفَ الإنسـانَ

شيخٌ جرى بِعروقِهِ سُبُلُ الوفا

وسـقى بِـصُـنعِ حنانِـهِ إيـمانــــــــا

خُلُقُ الصحابةِ حيثُ عاشَ نبيّهم

لنراهُ في هذا الزمانِ مُصـــاناَ..

وأعرب الجسمي من خلال حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي عند طرح الأغنية، قائلاً: "جديدنا، #وطناً_أراك لِأهلنـا وجذورِنـا.. ولِكُلِ من أضنى الزمانُ مكانا، #وطناً_أراك لأمنِنا وأمانِنا، وأراكَ مِن خوفِ الصعـابِ أمانا" ثم أضاف قائلاً: "إهداء إلى والدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ".

هذا وقد سجل حسين الجسمي الأغنية وتمت عملية المكساج والماستر في استديوهات فنون الإمارات، على يد المهندس عمرو هاشم، مختتماً أبيات القصيدة قائلاً في حق صاحب السمو:

بُورِكتَ يا عِزّ الوجودِ وَجودِهِ

يا من نرى في عَدلِهِ ميزانـا

ونرى لحُبِكَ يا ضميرَ كَيانِنا

أروى الإلهُ دِيارَنا وسَقانــا

ونَرى بِجُهدِكَ يا مُنيرَ عُقولِنـا

بِسِماتِ زايدِ تَرفَـــعُ الأوطـانَ..

هذا وباتت متوفرة أغنية "وطناً أراك" الممنتجة بطريقة الفيديو كليب في صفحة الفنان حسين الجسمي Youtube/HussainAlJassmi.