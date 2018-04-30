احتفال جاذب بـ "حق الليلة" في "الشارقة للتراث"

الشارقة 24:

نظم معهد الشارقة للتراث وإدارة الفعاليات والأنشطة في "البيت الغربي" احتفالية النصف من شعبان، "حق الليلة"، تضمنت فعاليات عديدة ومتنوعة، تفاعل معها الأطفال بشكل حيوي لافت، وتوزعت الفعاليات التي بدأت في الثامنة صباحاً، الإثنين، في مقر معهد الشارقة للتراث، ومن ثم في "البيت الغربي"، واستهدفت الفعاليات طلبة المدارس، وطلبة قانون نون، وموظفي معهد الشارقة للتراث، وكل محبي هذا النوع من الفعاليات من عشاق التراث والمهتمين والأفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية.

تضمنت الفعاليات استقبال الأطفال في "البيت الغربي"، وتعريفهم بحق الليلة، وورش عمل صناعة فانوس ورقي، واستضافه الحكواتي عبد الناصر التميمي، لسرد معلومات وقصه حول شهر شعبان، وفقرة مواهب للطلبة، وركن دكان الطيبين، وأكلات شعبية، وتوزيعات عبارة عن خريطة تحتوي على مجموعة من الحلويات.

وقالت خولة الشامسي، مدير إدارة الأنشطة والفعاليات، في معهد الشارقة للتراث: "كما هو الحال في كل عام في منتصف شهر شعبان، نحرص في المعهد على تنظيم فعالية النصف من شعبان، المعروفة شعبياً وثقافياً وتاريخياً بـ "حق الليلة"، وسرنا كثيراً بحجم التفاعل من قبل الأطفال مع احتفالات "حق الليلة"، التي ما زالت تحظى بحضور وتقدير من قبل المجتمع الإماراتي، وينتظرها الكبار والأطفال، حيث يتعلم الصغار من خلالها الكثير من عناصر ومكونات التراث التشعبي المتعلق بعادات وطقوس هذه الاحتفالية التراثية".