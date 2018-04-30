"ناشئة الشارقة" تختتم آخر لقاءات مبادرة "من رؤاهم ننطلق"

الشارقة 24:

اختتمت في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، آخر لقاءات المرحلة الأولى من مبادرة "من رؤاهم ننطلق"، التي تنظمها "ناشئة الشارقة" التابعة لمؤسسة "ربع قرن" لصناعة القادة والمبتكرين، حرصاً منها على تعزيز الشراكة في الرأي مع أبنائها الناشئة المنتسبين إليها، وأولياء أمورهم، ومشرفي مراكزها، والعاملين فيها كافة، عبر الاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات، ومناقشتها إلى جانب أفكار ومبادرات المؤسسة، من أجل ترجمتها على أرض الواقع في صورة برامج ومشاريع هادفة، تصب مخرجاتها في خدمة مصلحة الناشئة، وتتوافق مع ميولهم وتنسجم مع تطلعاتهم.

عُقد اللقاء بحضور فاطمة مشربك مدير إدارة رعاية ناشئة الشارقة، والشباب المنتسبين إلى مراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في ربوع الإمارة الباسمة، ورؤساء أقسام إدارتي رعاية الناشئة والاتصال المؤسسي.

اشتمل اللقاء على مجموعة من المسابقات التفاعلية التي تعزز من قدرات الشباب على العمل بروح الفريق، وتمكنهم من التعبير الصادق عن طبيعة كل مركز، وأهمية مراكز الناشئة في حياتهم، في أشكال جمالية وأعمال فنية، إضافة إلى مجموعة من الأسئلة التي تفتح الآفاق أمام الناشئة للتعرف على المسارات المعتمدة لبرامج وفعاليات ناشئة الشارقة، والمسميات الجديدة للمؤسسات الأربع التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وأتيحت الفرصة للناشئة، في تدوين ملحوظاتهم، وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم لتطوير البرامج التي تُقدم لهم وكيفية الارتقاء بها وفقاً لطموحاتهم، من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي كان من أبرزها، ما أهم البرامج المُنفذة في المراكز والتي يفضلها كل ناشئ، وما الأنشطة التي يرغب الشباب في استحداثها.

وأكدت فاطمة مشربك مدير إدارة رعاية ناشئة الشارقة، أن برامج وفعاليات المؤسسة لا يتم التخطيط لها بشكل عشوائي، وإنما نضع نصب أعيننا آراء الناشئة المنتسبين إلى مراكزنا، وملحوظات أولياء الأمور، وأفكار مشرفي المراكز، ومشرفين العموم، للوصول إلى برامج متميزة تنسجم مع خصائص الفئة العمرية المستهدفة من 13 إلى 18 سنة، وتساعد الشباب في تطوير مهاراتهم، وامتلاك الأدوات التي تؤهلهم للقيام بأدوارهم المستقبلية، انطلاقاً من الحرص على التشارك في الرأي والمعرفة، وبما يتواكب مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، "متحدون في المسؤولية"، وضمن جهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التي تنبثق منها أهدافنا في ناشئة الشارقة، نحو تحقيق أفضل استثمار لطاقات النشء، فيما يعود بالنفع على إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويخدم المجتمع الدولي.