8 عروض مسرحية متميزة في "سباق الأندية للثقافة" بالشارقة

الشارقة 24:





ضمن سباق الأندية للثقافة والفنون الدورة السابعة 2018، اختتمت مساء، السبت، 8 عروض مسرحية متميزة قدمتها الأندية والمراكز الشبابية المشاركة في سباق يبشر بمواهب واعدة.

وشارك في العروض نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي بمسرحية حملت عنوان "رحلة بحث"، ونادي مليحة الرياضي الثقافي بمسرحية راشد في عالم الأحلام، و نادي الذيد الرياضي الثقافي بمسرحية حملت عنوان "يوميات سيف"، و نادي المدام الرياضي الثقافي فجاءت مبدعة من خلال مسرحية "بلد العطاء"، وقدم مركز ناشئة خورفكان مسرحية استحقت الإشادة فشارك بمسرحية "الفتيان"،و كان لمركز ناشئة كلباء مشاركة بمسرحية فنية حملت عنوان "خيال"،و مركز طفل خورفكان بمسرحية متميزة تحدثت عن أثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأشاد الدكتور محمد حمدان بن جرش عضو اللجنة العليا لسباق الأندية للثقافة والفنون بمستوى الأعمال المسرحية المقدمة في سباق الأندية، مؤكداً أن الأعمال المسرحية تبشر بمواهب واعدة، خاصة أن تلك الأعمال أقيمت على أسس مسرحية من خلال النص والفريق المسرحي، لنشهد تكامل جميل لإخراج المسرحيات بشكل لافت.