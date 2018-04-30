تعليم الأطفال النطق الصحيح في إصدار جديد من "حروف"

الشارقة 24:

ضمن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أطلقت "حروف"، للنشر التعليمي، التابعة لمجموعة كلمات، إصدارها الجديد كتاب "الصوتيات"، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الأطفال، وتعريفهم بأساسيات النطق الصحيح لحروف اللغة العربية، وتمكينهم التام منها، من خلال مجموعة من التمارين الصوتية المتنوعة التي يبلغ عددها 448 تمريناً، بواقع 16 تمريناً لكلّ حرف.

ويتيح الكتاب للصغار اكتشاف الكثير من أسرار اللغة العربية والتعرف على خفاياها والضرورات اللغوية بأسلوب تعليمي بسيط لا يخلو من المتعة والمرح.

وجاء إصدار "حروف" لهذا الكتاب الفريد من حيث الفكرة، بناء على توصيات عدد من المدارس التي طالبت بتوفير كتب تُعنى بتعليم الأطفال الحروف الأبجدية والطرق الصحيحة لنطقها بوسائل مبتكرة.

وقامت "حروف" مؤخراً بإطلاق تطبيقات تعليمية ذكية تواكب العصر، إلى جانب إصدارها لأول لعبة عربية لتعلّم الأصوات، حيث تهدف إلى دعم التعليم باللغة العربية وتحسين مستوياتها بين الأطفال بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة من خلال حزمة متكاملة من المواد التعليمية التي تم تصميم إصداراتها، بما يتناسب مع احتياجات كل طفل بما يسهم بشكل فاعل في تشجيعه على تنمية مهاراته التعبيرية والفكرية وتوفير حرية التحرك والبحث والاستكشاف له.

كما تركّز "حروف" على مبدأ "التعلّم متعة" من خلال بناء علاقة متوازنة للطفل مع نفسه ومحيطه.